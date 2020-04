Alexander Zverev soupçonne qu’il a contracté un virus à la fin de l’année dernière

La star du tennis allemande Alexander Zverev soupçonne qu’il a peut-être été infecté par le coronavirus sans même le savoir. Quelques jours avant le nouvel an, Zverev et sa petite amie étaient en voyage en Chine. Après son arrivée en Australie pour la première Coupe ATP, Zverev et sa petite amie ne se sentaient pas bien.

L’Allemand a affirmé qu’il n’avait jamais vécu quelque chose comme ça car il ne pouvait tout simplement pas arrêter de tousser. “Mon amie Brenda et moi étions en Chine le 28 décembre”, a expliqué Zverev à Bild, comme l’a révélé We Love Tennis France.

“Vous ne pouvez pas imaginer comment j’ai toussé pendant un mois en Australie. J’ai eu de la fièvre pendant deux ou trois jours et j’ai toussé pendant cinq ou six heures. Brenda aussi. Nous ne savions pas ce que c’était. C’était une toux qui Je ne l’avais jamais fait, je n’avais aucune douleur, mais je toussais continuellement toutes les dix secondes.

Je n’ai eu aucune douleur, mais je toussais continuellement toutes les dix secondes. “Zverev, classé n ° 7 au monde, a obtenu de mauvais résultats à la Coupe ATP. Zverev a perdu chacun de ses trois matches en simple joués et l’Allemagne n’avait aucune chance de le faire passé l’étape Round Robin.

Mais l’ancien numéro 3 mondial Zverev a considérablement amélioré son niveau à l’Open d’Australie, où il a fait sa première demi-finale du Grand Chelem. L’Allemand, âgé de 22 ans, a remporté le premier set de son match de demi-finale contre Dominic Thiem, avant que l’Autrichien ne revienne en force pour remporter une victoire en quatre sets. Zverev ne pouvait pas dire à 100% qu’il avait contracté le coronavirus.