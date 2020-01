Alexei Popyrin obtient une chance de réussir au troisième tour à Melbourne

Il y a eu trois tournois la saison dernière que Alexei Popyrin n’a pas pu franchir le troisième tour. Cette saison, il prévoit de compenser le jeu terne ici à l’Open d’Australie. Dès son arrivée au Melbourne Slam, il a rencontré Jo-Wilfried Tsonga au premier tour.

Le Français était l’idole de Popyrin quand il était enfant à Sydney, en Australie, et penser à quel point il a parcouru son tennis est ahurissant. “Il était mon joueur préféré quand j’étais enfant”, remarqua joyeusement Popyrin. Tsonga a la réputation d’être un gros frappeur et Popyrin l’a vu lorsqu’il a perdu le difficile set décisif du premier set.

L’Australien savait qu’il devait y aller pour avoir une chance de gagner un set. Il a fait ce qu’il a mélangé et a égalé ses coups pour dominer Tsonga et remporter le deuxième set 6-2. Le Français a riposté, mais Popyrin était sur une lancée et a bondi sur les tirs faibles de Tsonga et est venu au filet se sentir très confiant.

Les stratégies de Popyrin ont créé sa victoire du troisième set 6-1. La réalité est entrée en jeu alors que Tsonga était angoissée par une blessure au dos et après une brève rencontre avec l’entraîneur sur le terrain, a donné le match à Popyrin. “C’est vraiment très douloureux de le voir souffrir”, a regretté le jeune Australien.

Popyrin était confiant mais réaliste que son deuxième tour pourrait ne pas être gagné aussi facilement après une retraite. Il a rencontré l’espagnol Jaume Munar. L’Espagnol est venu fort pendant quelques matchs provoquant la surprise d’un Popyrin confiant.

Il ne fallut pas longtemps à l’Australien pour creuser profondément le soutien de son pays dans les tribunes. Il a frappé les coins, le milieu du terrain et partout où Munar ne devait pas gagner le premier set de 6-2. Mais Munar ne descendrait pas si facilement qu’il a géré le bris d’égalité du deuxième set de manière forte.

Il a mené en quelques points, mais les puissants services et retours agressifs de Popyrin lui ont valu la victoire décisive. Il a pu maintenir cette détermination et se battre malgré sa vision du capitaine australien de la Coupe Davis, Lleyton Hewitt, dans les tribunes.

Popyrin a poursuivi son service et sa volée pour mener 5-2. Munar a réussi quelques superbes coups de coin, mais ce n’était pas suffisant pour sceller le match. L’Australien a qualifié cette victoire de deuxième tour. Alexei Popyrin, l’un des joueurs à venir préférés de l’Australie, doit continuer de jouer son jeu lors de son prochain affrontement avec le Russe Daniil Medvedev.

Il avait eu des problèmes avec lui lors de la course de Wimbledon l’année dernière où il n’avait obtenu qu’un seul set sur le joueur russe provocateur. Mais en regardant les statistiques de Medvedev, n’importe qui peut avoir un moment «ah ha». Il est allé profondément dans six finales consécutives, y compris les États-Unis.

Ouvert. Popyrin sait comment faire évoluer son jeu et dit simplement que “je vais jouer un match à la fois”.