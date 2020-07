Alexei Popyrin pourrait sauter l’US Open et rester en Europe si le classement reste figé

L’Australien Alexei Popyrin, qui joue actuellement à l’Ultimate Tennis Showdown en France, dit qu’il n’aime pas voyager aux États-Unis pour jouer à l’US Open, mais qu’il pourrait être contraint de changer d’avis au cas où le classement ne serait pas gelé.

Plusieurs joueurs ont exprimé l’avis qu’ils pourraient ne pas vouloir voyager en dehors de leur base actuelle pour jouer des tournois compte tenu de la pandémie actuelle. Le Français Gilles Simon avait également déclaré que les joueurs, dont lui, avaient besoin de plus de clarté sur le système de classement avant de pouvoir décider de voyager ou non pour des tournois.

Alexei Popyrin dit qu’il ne veut pas aller à l’US Open pour l’instant

Popyrin, 20 ans, qui a été battu samedi par le Français Richard Gasquet à l’UTS, a déclaré: «En ce moment, il y a des discussions concernant l’US Open, mais je ne veux vraiment pas suivre la situation en Amérique en ce moment.

Mais nous devons voir si nous serions obligés de partir à cause des points de classement. Si les points de classement ne sont pas gelés, la plupart d’entre nous seraient obligés d’aller jouer car notre classement chutera et nous n’aurions pas notre mot à dire.

Mais si les classements sont gelés alors je reste ici, je vais rester en Europe où c’est en sécurité avec ma famille ». Popyrin a déclaré qu’il pensait également que c’était un gros risque de jouer à l’Open de France à Paris en septembre, d’autant plus que le tournoi prévoyait de jouer avec des fans.

« Il va falloir voir si quelque chose va se jouer, je pense que si la même règle est appliquée pour l’Open de France, c’est un gros risque de jouer surtout s’ils disent qu’ils veulent jouer avec les fans ce que je ne suis pas serait certainement possible en ce moment.

Il est très risqué de jouer quoi que ce soit en ce moment, y compris les fans. Mais nous devrons simplement attendre et voir ». Alexei Popyrin a un classement ATP simple en carrière de 87 en juillet 2019 et est actuellement classé n

103 dans le monde. Il s’entraîne à l’Académie Mouratoglou. Il a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie et de l’US Open en 2019 et le troisième tour de l’Open d’Australie plus tôt cette année.