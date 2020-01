Alexei Popyrin révèle son plan pour renverser Daniil Medvedev à Melbourne

Dans l’un des affrontements de troisième ronde les plus attendus à l’Open d’Australie, la 4e tête de série Daniil Medvedev affronte la prochaine star locale Alexei Popyrin sur Rod Laver Arena. L’an dernier, Daniil a atteint le quatrième tour à Melbourne, donnant à Novak Djokovic une course pour son argent et espérant prolonger sa campagne actuelle aussi longtemps que possible, se dirigeant vers l’événement en tant que l’un des favoris du titre avec Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

D’un autre côté, Popyrin a stupéfait Dominic Theim à domicile Major il y a un an en route vers le troisième tour, répétant ce succès et se classant parmi les plus jeunes joueurs du match nul avec Andrey Rublev. Daniil et Alexei ont déjà joué une fois auparavant à Wimbledon l’année dernière, le Russe perdant le set d’ouverture avant de prendre en charge le reste de la rencontre pour une victoire 6-7, 6-1, 6-4, 6-4, espérant encore plus à Melbourne Park samedi contre l’adversaire qui aura un soutien massif de la foule.

Alexei est conscient du fait qu’il ne peut pas faire grand-chose contre Daniil depuis la ligne de base, louant le match du Russe et le qualifiant de l’un des meilleurs joueurs de ligne du moment. Avec cela à l’esprit, l’Australien va essayer d’être super agressif et de tout jeter sur son adversaire, recherchant autant de points libres avec son service que possible et de maintenir l’élan sur sa raquette avec des coups droit risqués et des coups de filet qui devraient briser le rythme de Medvedev et lui donner l’avantage.

“Nous sommes tous les deux plus à l’aise sur la ligne de base, mais je cherche à venir beaucoup – je cherche à être agressif”, a déclaré Popyrin. “Il y a beaucoup de similitudes avec notre jeu. Nous avons tous les deux de gros services et en profitons.

Ma seule chance de gagner est d’être agressif du début à la fin, d’attaquer le filet et de casser son rythme. Peu de gens peuvent se rallier à lui sur la ligne de base; il est parmi les meilleurs joueurs du monde dans ce segment. Mon plan est d’entrer; si je m’en éloigne, je ne gagnerai certainement pas. Je dois jouer mon match contre lui. ”