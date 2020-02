Alfie Hewett remporte un double avec WheelChair, mais il est peu probable qu’il revienne. Voici pourquoi …

Alfie Hewett a remporté le titre de l’Open d’Australie 2020 en double en fauteuil roulant avec son partenaire Gordon Reid samedi alors qu’ils battaient Stéphane Houdet et Nicolas Peifer 4-6, 6-4 (10-7) en finale, mais c’était un moment doux-amer pour Hewett, qui pourrait ne pourra pas revenir l’année prochaine pour défendre son titre en raison d’un changement dans les règles.

Les autorités du tennis ont introduit de nouvelles règles de classification pour le tennis en fauteuil roulant l’année dernière et, conformément aux nouvelles règles, Hewett ne remplit pas les nouveaux critères d’éligibilité pour participer à ce sport. Le changement de règles affecte Hewitt et Marjolein Buis, cinq fois championne du Grand Chelem néerlandais.

Parlant du changement, Hewitt a commenté: “Il y a un nouveau système qui arrive, et je ne réponds tout simplement pas aux exigences. Mais il n’y a pas d’autre option pour moi, parce que je ne suis pas en mesure de rivaliser sur mes pieds.

Pour le moment, c’est ma dernière année, c’est pourquoi aujourd’hui cela a beaucoup compté pour moi. Et évidemment, Gio (Gordon) le savait aussi, et en arrivant à ce bris d’égalité du troisième set, il s’agissait juste de sortir et de tout donner.

J’ai versé quelques larmes à la fin, et de retour dans les vestiaires. Nous avons passé un bon moment ensemble, et une bonne aventure, et si c’est la dernière fois que je joue à l’Open d’Australie, alors ce sont de très, très bons souvenirs ».

Ceci étant donné que le septième Grand Chelem de Hewitt et Reid double le titre en équipe et au moins son partenaire, Reid espère que les choses pourront changer à nouveau à l’avenir. “Les choses pourraient changer, je ne serais pas surpris si elles le faisaient, et j’espère que ce n’est pas la dernière année que nous voyons Alfie jouer au tennis en fauteuil roulant”. Hewett a la possibilité de faire appel de la décision mais n’a pas encore dit s’il le ferait.