Aliassime: “Je continuerai à travailler, je ne m’arrêterai pas”

Les données de Felix-Auger Aliassime Avec la finale, il rebondit sur les réseaux sociaux depuis plus d’une semaine. Personne ne remet en question la qualité du Canadien, la difficulté de faire ce qu’il fait à 19 ans, il ne doute même pas qu’il finira par être l’un des grands. Cependant, celui de Montréal compte les finales pour les défaites et c’est quelque chose qui commence à l’inquiéter, car cela montre qu’il n’est pas encore en mesure d’y participer. Après être tombé Marseille devant Stefanos Tsitsipas, ses propres mots témoignaient de la tristesse et de la motivation.

“Je suis déçu, personne n’aime perdre les finales, mais en ce moment j’en ai cinq et c’est un fait qui est dans ma tête. Ce n’est pas facile, mais je pense que cela fera de moi un meilleur joueur. Cela m’aidera à construire ma personnalité jusqu’à un jour, je surmonterai ce défi. Je continuerai à travailler vers ce même objectif, à remporter de grands tournois et à faire encore mieux. Je ne m’arrêterai pas “, a déclaré le numéro 19 mondial. C’est une question de temps, je comprends.

