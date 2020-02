Aliassime sauve deux balles de match pour avancer à Marseille

Il a plus de vies qu’un chat et aujourd’hui il l’a encore montré. Joueur de tennis canadien Felix Auger-Aliassime a obtenu la passe aux huitièmes de finale de l’ATP 250 de Marseille 2020, en battant l’Italien Stefano Travaglia 6-7 (3), 7-6 (6) et 6-3 en deux heures et 32 ​​minutes de rencontre, dans un match où le joueur né à Montréal est venu sauver jusqu’à deux balles de match dans le deuxième set. Son rival pour une place en quart de finale sera le Français Pierre Hugues-Herbert qui a battu Mikhail Kukushkin aujourd’hui. Un autre joueur de tennis qui a progressé mais cette fois en quart de finale est le Canadien Vasek Pospisil qui a battu Hubert Hurkacz 6-3 et 6-4.

