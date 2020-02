Une semaine après avoir perdu sa quatrième finale sur le circuit, Felix-Auger Aliassime Il veut se donner une autre chance. Ce sera dans le Marseille ATP 250, où demain jouera la finale contre un homme qu’il connaît bien, Stefanos Tsitsipas. Pour arriver ici, le Canadien a dû mettre de côté l’un des costumes les plus coriaces ce samedi, Gilles Simon, qui a battu 7-5 et 7-6. Désormais, le plus difficile est de rater cette dernière porte qui fait enfin de lui un champion.

