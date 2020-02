Aliassime sourit à nouveau | Point de rupture

Il cherchait son meilleur niveau de tennis depuis des mois et il semble qu’à Rotterdam il soit apparu. Canadien Felix Auger-Aliassime a obtenu le laissez-passer pour les demi-finales, battant le Slovène Aljaz Bedene pour un 6-4 et 7-6 (6) travaillé en une heure et 51 minutes de rencontre, dans un match où le joueur né à Montréal est venu sauver une balle de set dans le deuxième set. Il s’agit de la troisième demi-finale qu’Aliassime jouera, qui n’en a pas joué depuis le dernier tournoi de la Reine. Son rival pour une place en finale sera l’Espagnol Pablo Carreño.

