Aljaz Bedene peut battre de bons joueurs, je devais gagner ma victoire

La star montante du Canada, Felix Auger-Aliassime, affirme que le numéro 52 mondial, Aljaz Bedene, est capable de battre les bons joueurs et il savait qu’il devrait gagner la victoire quand il marcherait sur le terrain pour affronter le Slovène. Auger-Aliassime, classé n °

21e au monde, a vaincu Bedene en deux sets serrés 6-4 7-6 (6) pour atteindre sa première demi-finale à Rotterdam et à deux victoires de remporter son premier titre ATP à l’âge de 19 ans. Les deux joueurs étaient tous à égalité à quatre matchs chacun après le huitième match d’ouverture du match, avant que le Canadien ne réclame des pauses consécutives et remporte quatre matchs de suite pour ouvrir une avance de 6-4 2-0.

Pourtant, Bedene a refusé d’abandonner alors qu’il retournait dans le deuxième set et avait même un point de set dans le tie-break mais n’a pas réussi à se convertir car le joueur de 19 ans a réalisé son premier point de match pour mettre en place une demi-finale contre Pablo Carreno Busta.

“Il ne m’a pas donné grand-chose, mais j’étais dans le premier set pour le battre à 5-4”, a déclaré Auger-Aliassime après avoir battu Bedene, selon le circuit ATP. “En dehors de cela, il ne m’a pas donné Nous savons qu’il peut battre de bons joueurs, y compris cette semaine et tout au long de sa carrière.

Vous savez que vous devez le gagner, mais vous aurez vos chances – et je l’ai fait. «Dans le deuxième set, j’étais un peu frustré par la façon dont il est revenu et j’ai donné trop de points gratuits. J’avais l’impression qu’il jouait de mieux en mieux et je devais accepter le défi. Le bris d’égalité aurait pu se faire de bien des façons, mais je suis content de la façon dont j’ai combattu ».