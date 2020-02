Aljaz Bedene revient sur le choc de la victoire de Stefanos Tsitsipas à Rotterdam

Le numéro 52 mondial Aljaz Bedene n’a pas pu cacher son bonheur après avoir marqué une victoire bouleversée en huitièmes de finale de Rotterdam jeudi. Bedene, un ancien numéro 43 mondial, a éliminé Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série 7-5 6-4

pour mettre en place une étoile montante canadienne quart de finale Felix Auger-Aliassime.

“(Ça fait du bien). Je suppose que ça fait toujours du bien de gagner contre un top-10. Ce n’est que ma deuxième fois (que j’ai battu un top-10) donc ça fait du bien”, a déclaré Bedene après avoir battu Tsitsipas. . Tsitsipas faisait pression sur Bedene dans le premier set mais le Slovène a sauvé deux points de rupture dans le deuxième match et trois de plus dans le huitième match avant de réclamer la seule pause du set dans le 11e match.

Bedene a ensuite pris un départ rapide pour le deuxième set alors qu’il cassait Tsitsipas dans le troisième match et conservait régulièrement son service pour le reste du match pour sceller la victoire. “La seule chose que j’ai essayé de faire était de me concentrer sur mon jeu et c’est ce que je pense avoir livré. Je suis heureux et satisfait de la performance”, a ajouté Bedene.