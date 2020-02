All England Club annonce des engagements pour rendre Wimbledon plus durable

Le All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) a quatre engagements à atteindre d’ici 2030 dans le but de rendre Wimbledon plus durable, selon le site Web Insidethegames. Les engagements ont été pris par la directrice de la planification stratégique et des opérations de l’AELTC, Sally Bolton, qui prendra la direction générale après l’événement de cette année.

Bolton avait déclaré: «En tant qu’événement sportif, nous pensons que nous avons le pouvoir non seulement de réduire notre impact mais aussi de contribuer à résoudre le défi environnemental plus large. Nous passons du temps avec les clients pour les informer sur la façon dont nous utilisons le recyclage.

Notre priorité est de défendre et d’avoir un impact environnemental positif. Nous voulons également utiliser notre position pour influencer les autres à rejoindre cette mission ». Le Club dit qu’il souhaite réduire les émissions de ses opérations à «zéro net» d’ici 2030, devenir une organisation «zéro déchet» économe en ressources, contribuer à un «gain net» de biodiversité d’ici 2030 et utiliser l’influence du tournoi pour inspirer une action plus large.

Dans le cadre de ce plan, l’AELTC régénérera son domaine et réaménagera les terrains adjacents au site existant, ce qui permettrait d’introduire de nouvelles mesures pour réduire les émissions et augmenter la biodiversité naturelle.

Le club indique que dans le cadre de l’objectif d’émissions nettes nulles, l’organisation devrait établir des plans de décarbonisation dans ses projets de développement immobilier à plus long terme, introduire des systèmes pour surveiller et contrôler la consommation d’énergie et augmenter la quantité d’options alimentaires à base de plantes disponibles.

L’AELTC introduira également des principes zéro carbone dans les projets de construction d’ici 2030, tout en produisant de l’électricité renouvelable sur place et en compensant les émissions inévitables en investissant dans des compensations et des programmes de protection des forêts, et en introduisant la récupération de l’eau pour les nouveaux développements d’ici 2030.

Il y aura également une plus grande utilisation de produits réutilisables ou recyclables, un travail accru avec les fournisseurs pour éliminer les emballages en plastique à usage unique et le compostage sur place pour les coupes d’herbe et de jardin. Le club cherchera également à introduire l’importance de l’environnement, du changement climatique et de la durabilité dans les programmes d’apprentissage dispensés aux écoliers par le Wimbledon Lawn Tennis Museum et la Wimbledon Foundation et aidera les invités à comprendre leur propre empreinte carbone par rapport à leurs visites à Wimbledon via le numérique plates-formes.