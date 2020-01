Almeria Javier Barranco démarre l’année en force

Le joueur de tennis d’Almeria Javi Barranco a bien commencé l’année et ce week-end a déjà remporté son premier tournoi international ITF de la saison à Antalya (Turquie), le Club Megasaray Cup Series, qui ne fait que poursuivre le grand état de forme avec celui que Barranco a terminé la campagne précédente, lorsqu’il a atteint les demi-finales à Orlando (États-Unis) et Naples (Italie).

A Antalya, Barranco a commencé l’année en mesurant le turc Bora Sengul, qu’il a facilement battu (6/2 6/1). La supériorité du joueur de tennis d’Almeria était également évidente au deuxième tour contre l’Allemand Marlon Vankan, qui a été imposé par 6/2 6/0, et en quart de finale Barranco a remporté une autre victoire, en l’occurrence contre le Russe Andrey Chepelev, par 6/3 6/2.

Le duel le plus difficile pour Javi Barranco est venu en demi-finale contre l’Italien Fabrizio Ornago, qui a remporté le premier set par 4/6 et a forcé l’Almeriense à revenir avec un 6/3 dans le deuxième et 6/4 dans le troisième , qui lui a valu la passe pour la finale au cours de laquelle il a croisé un autre joueur de tennis italien, Marco Bortolotti, que Barranco a battu 6/4 6/1 pour lever son premier ITF de la saison.

Javier Barranco, qui entame cette semaine un nouveau tournoi à Antalya (Turquie), la Sahinler Cup Series, a ainsi obtenu son septième titre professionnel individuel, auquel il a ajouté huit réalisations en double.