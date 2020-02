Amanda Anisimova “ reste zonée ” pour assommer Elina Svitolina tandis qu’Elena Rybakina fait ce qu’elle fait de mieux

Amanda Anisimova a remis sa saison 2020 sur les rails avec une superbe victoire contre Elina Svitolina à l’Open du Qatar tandis qu’Elena Rybakina a remporté son 20e match de la campagne.

Ayant fait des sorties au premier tour à l’Open d’Australie et à Dubaï la semaine dernière, Anisimova est de retour en forme après une victoire au premier tour contre Ekaterina Alexandrova à Doha avec une victoire 6-3, 6-3 sur la cinquième tête de série. Svitolina.

. @ AnisimovaAmanda obtient sa troisième victoire dans le Top 1️⃣0️⃣ en battant Svitolina, 6-3, 6-3! # QTO2020 pic.twitter.com/zsRbxgS3nh

– WTA (@WTA) 24 février 2020

L’adolescent, qui avait atteint les demi-finales de Roland-Garros l’an dernier, s’est cassé une fois dans le premier set et deux fois dans le second pour remporter la victoire.

«Je pense que la chose la plus importante était simplement de rester concentré et de me vider la tête, de ne pas me mettre trop de pression et d’essayer de profiter», a-t-elle déclaré. “Je suis donc très heureux d’être de retour et de jouer à nouveau mon propre tennis.”

Elle a ajouté: «Chaque adversaire ici est un joueur difficile, mais quand je sors pour jouer parmi les 10 meilleurs, je sais que je dois juste être concentré pour chaque point car ils peuvent inverser le match à tout moment, donc je dois juste vraiment rester zoné dans le match. “

Pendant ce temps, Rybakina continue de gagner des matchs et gagne alors que la 14e tête de série bat Sorana Cristea pour remporter son 20e match de la campagne.

Deux jours seulement après avoir perdu en finale à Dubaï, le joueur kazakh a atteint le deuxième tour avec une victoire 3-6, 6-3, 6-1.

«J’ai encore de l’énergie! Je me bats à chaque match et nous verrons. J’espère que je pourrai continuer à faire des finales et enfin en gagner une autre », a-t-elle déclaré.

La Grecque Maria Sakkari a réservé sa place au deuxième tour avec une victoire 6-4, 6-3 sur Julia Goerges d’Allemagne.

«Elle a un gros service et un gros match. Vous devez être prudent avec elle et vous devez trouver un bon plan de match pour la battre », a déclaré la 15e tête de série.

