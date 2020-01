Amanda Anisimova s’effondre en larmes alors qu’un journaliste pose une question sur le père déchu

La sensation montante du tennis Amanda Anisimova a fondu en larmes et a quitté sa conférence de presse d’après-match après sa défaite à l’Open d’Australie 2020. L’Américaine a été bouleversée par une question soulevée par l’un des journalistes lors de la conférence de presse qui a laissé l’adolescente en larmes.

En août 2019, le père d’Anisimova est décédé subitement en raison d’une crise cardiaque. La tragédie, qui s’est produite quelques jours seulement avant l’US Open 2019 et une semaine avant son 18e anniversaire, a fait souffrir Anisimova. Le phénomène s’est retiré de son tournoi du Grand Chelem à domicile et est resté bas depuis lors.

«Faut-il vraiment en parler?»: Amanda Anisimova

Dans le contexte de la mort d’une crise cardiaque de son père en août, un écrivain australien a demandé à la jeune femme de 18 ans: “vous sentez-vous troublé?”

Dans sa réponse, Anisimova a déclaré: “Faut-il vraiment en parler si vite après un match?” Par la suite, elle a sangloté et a fondu en larmes avant de quitter la salle de conférence dans la douleur.

Carlos Rodríguez, le nouvel entraîneur d’Anisimova, a déclaré: «Je ne pense pas qu’Amanda ait complètement traversé le processus de deuil. Nous devons être très prudents et très sensibles et ne pas précipiter les choses. Ces derniers mois, elle a eu une situation très difficile et peu de temps pour réagir. »

La n ° 24 mondiale, qui a atteint le quatrième tour de l’Open d’Australie l’an dernier, n’a pas réussi à atteindre Zarina Diyas en trois sets. Il s’agissait de son premier tournoi majeur depuis la mort de son père en août.

Certes, le moment de la question n’était pas juste après que l’adolescent a subi un revers majeur, éliminant l’Open d’Australie 2020 au premier tour. De plus, elle pleure toujours la mort de son père et mettra du temps à surmonter la tragédie pour se concentrer sur son jeu.

“C’est très frustrant”: Anisimova

“Les choses sont encore assez difficiles, mais j’étais excitée de jouer à l’Open d’Australie car c’est mon grand chelem préféré”, a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse. “J’en garde un bon souvenir.”

L’Américaine a déclaré que la blessure à l’épaule avait gêné sa préparation et limité son entraînement. «C’est très frustrant, mais c’est agréable de retourner au travail et vous n’apprenez que des jours comme celui-ci», a-t-elle déclaré.

«J’ai l’impression de ne pas avoir été suffisamment préparé car j’ai raté quelques jours d’entraînement avec une blessure à l’épaule. Mais c’est un peu mieux maintenant et je suis juste content que ce ne soit pas trop grave et je peux continuer à travailler », a conclu Anisimova.

La campagne d’Open d’Australie d’Amanda n’est pas complètement terminée car elle est prête à jouer des doubles mixtes, en partenariat avec Nick Kyrgios.