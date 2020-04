Amelie Mauresmo, ancienne n ° 1 mondiale, estime que nous devrions mettre le cap sur la saison 2020

Amelie Mauresmo, double vainqueur du Grand Chelem, a déclaré qu’il était temps de tracer une ligne sous la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ajoutant “pas de vaccin = pas de tennis”.

Le tennis est officiellement en pause jusqu’au 7 juin en raison de Covid-19, mais l’ATP et la WTA ont admis que le hiatus pourrait être prolongé s’il n’y a pas de ralentissement de la pandémie pendant Wimbledon, qui doit commencer le 29 juin, serait annulée.

L’Open de France, quant à lui, a été reprogrammé pour après l’US Open avec le 20 septembre la nouvelle date, mais il reste à voir s’il y aura des événements d’échauffement pour l’événement sur gazon.

Mauresmo, cependant, estime que toute la saison devrait être annulée.

Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements.

Pas de vaccin = pas de tennis

– AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) 31 mars 2020

“Je pense que nous allons devoir tracer une ligne sous la saison de tennis 2020”, a-t-elle écrit sur Twitter.

«Le circuit international = les joueurs masculins et féminins de toutes nationalités, y compris leur personnel d’entraîneurs, les spectateurs et les gens du monde entier qui donnent vie à ces événements.

“Pas de vaccin = pas de tennis.”

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.