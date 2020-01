Amélioration brutale de la vitesse de service de Djokovic dans cet Open d’Australie

Propre Novak Djokovic Je l’avais déjà admis. Que le service avait été une priorité de pré-saison pour lui. Et si cela a été remarqué selon les données que nous venons d’apprendre sur ses performances dans ce Open d’Australie. Le Serbe l’a considérablement amélioré vitesse moyenne du premier et du deuxième service, en particulier celui-ci. Jusqu’à 15 km / h de plus par rapport aux deux saisons précédentes alors que 4 km / h de plus si l’on se réfère au premier service. Le deuxième service de Nole commence à approcher le deuxième des gros coups de poing et par exemple, au troisième tour contre Nishioka, son deuxième était en moyenne plus rapide que le premier des Japonais.

[Djokovic's Service Speed] #AusOpen #Djokovic

Djokovic a déclaré qu’il avait formé le service pendant la pause. Sa 2e vitesse de service a augmenté de +15 km / h par rapport à la saison 2018-2019!

AO 1er 2e

1R 191168 km / h

2R 187 169

3R 188 169

2019 188 154

2018184153 https://t.co/DqtGjjLeTz pic.twitter.com/LiDQBJ14v4

