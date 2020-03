Amortisseurs de tennis et amortisseurs pour votre raquette [In Depth Guide]

Amortisseurs de vibrations pour le tennis – ils sont l’accessoire de choix pour d’innombrables pros et des milliers de joueurs récréatifs à travers le monde, mais font-ils vraiment quelque chose pour votre raquette? Ou sont-ils purement cosmétiques?

Non seulement cela, ils aident votre jeu? Vont-ils améliorer vos coups? Vont-ils empêcher le tennis elbow?

Et s’il s’agit d’un kit indispensable, existe-t-il le meilleur amortisseur de vibrations pour votre raquette?

Tout cela et plus encore dans ce guide détaillé des amortisseurs de vibrations. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Qu’est-ce qu’un amortisseur de vibrations de tennis?



Commençons par ce que c’est. Un amortisseur de vibrations est un petit morceau de caoutchouc de silicone qui est inséré dans le lit de cordes d’une raquette de tennis près de la gorge de la raquette.

Si vous déplacez vos yeux vers la gauche de l’image ci-dessus, vous verrez qu’elle Julia Goerges en a un sur son Babolat Pure Drive.

Ces mini amortisseurs ont fait leur apparition en 1964, lorsque René Lacoste a produit le tout premier amortisseur de vibrations appelé Tanti-Vibration Dampener pour aider à la prévention des blessures.

Naturellement, d’autres marques ont emboîté le pas pour créer leurs propres versions d’amortisseurs, et c’est devenu un accessoire de tennis moderne largement utilisé.

Aujourd’hui, ils portent de nombreux noms, et vous les entendrez appelés amortisseurs de vibrations, amortisseurs, amortisseurs, vers, amortisseurs, élastiques, amortisseurs et beignets.

Les fabricants aiment même y donner leur avis avec des termes comme «Pro Damp», qui sont conçus pour vous faire croire que vous obtenez quelque chose de mieux qu’un standard 😀

Quelle que soit la façon dont ils sont nommés, tous ces termes décrivent la même chose; un produit conçu pour réduire la quantité de vibrations des cordes après avoir pris contact avec la balle.

Que fait un amortisseur sur une raquette de tennis?



Si vous interrogiez une centaine de joueurs sur les raisons pour lesquelles ils utilisent un amortisseur de vibrations ou ce qu’il fait, vous obtiendrez une gamme de réponses allant de la modification de la sensation, à la guérison du coude de tennis, à la réduction des vibrations et à la prévention générale des blessures.

Cependant, le but de la plupart des joueurs lorsqu’ils utilisent des amortisseurs de vibrations est qu’il modifie le son du «ping» après que la balle a eu un impact avec la raquette.

Le caoutchouc émousse ou étouffe le son, et pour la plupart des joueurs, c’est pour le bien-être mental / auditif plutôt que physique.

D’après mon expérience, ils font une grande différence sur le son, et si vous en avez déjà vu un pendant un rallye, vous savez instantanément qu’il n’est pas là quand vous entendez ce son de cliquetis sur le coup suivant.

Certains joueurs détestent ce son, c’est pourquoi les amortisseurs sont si répandus sur les tournées et dans les clubs de tennis du monde entier.

Les amortisseurs de vibration pour tennis préviennent-ils les blessures ou les coudes de tennis?



Donc, si ces amortisseurs réduisent les vibrations, ils doivent prévenir les blessures ou aider à soulager le tennis elbow, n’est-ce pas? Eh bien, de nombreux joueurs pensent que c’est le cas, mais la réponse est non.

Les amortisseurs n’aident pas le tennis elbow, ne modifient pas la tension, n’augmentent pas la durabilité des cordes, n’augmentent pas la puissance et n’apportent aucun autre avantage que vous pourriez avoir vu ailleurs.

La raison pour laquelle cette idée fausse s’est répandue est due au fait que les fabricants utilisent des termes dans leur marketing pour vous faire penser que jouer sans amortisseur de vibrations vous laisse ouvert à toutes sortes de problèmes de coude.

Il suffit ensuite à un membre respecté du club de mettre un amortisseur dans sa raquette, de chanter ses louanges et avant de le savoir, tous les autres membres du club en utilisent un 😆

Cependant, de nombreuses recherches indépendantes ont montré que les amortisseurs de cordes ne réduisent pas la quantité de vibrations du cadre de raquette que vous ressentirez dans votre avant-bras, mais seulement la quantité de vibrations des cordes. D’où les effets acoustiques.

Des recherches de Taïwan en Angleterre montrent que le dispositif d’amortissement est trop petit pour réduire réellement les vibrations du cadre. Les amortisseurs de cordes ne réduisent pas la quantité de vibrations du cadre de raquette reçue dans l’avant-bras.Ils restent un accessoire populaire parmi les joueurs de tennis en raison de leurs effets acoustiques et de leur soutien psychologique, plutôt que de tout avantage mécanique. Dr François-Xavier Li, École des sciences du sport et de l’exercice de l’Université de Birmingham.

La raison pour laquelle il n’y a pas de réduction des vibrations du cadre est que les amortisseurs de vibrations sont tout simplement trop petits pour avoir une sorte d’effet.

Malgré ces recherches, le mythe selon lequel les amortisseurs de vibrations réduiront les vibrations du cadre et empêcheront le tennis elbow persiste.

De ma propre expérience de jouer avec et sans amortisseur, je n’ai trouvé aucune différence dans la convivialité des bras.

La seule explication que je peux donner est que certains joueurs trouvent que le ping sonne plus secouant, ce qui se traduit probablement par penser que leur coude doit l’absorber.

Mettre un amortisseur étouffe le son et crée probablement un effet placebo.

Cependant, quel que soit l’amortisseur de vibrations que vous mettez sur votre lit; si vous utilisez un cadre trop lourd, trop rigide ou une corde dure comme le polyester, tout cela a un impact significatif sur les chocs et les vibrations que votre bras subit qu’aucun petit morceau de silicium ne peut avoir.

Si vous souffrez de tennis elbow, je vous recommande de vous pencher sur les raquettes adaptées aux bras et sur le type de corde de tennis que vous utilisez.

La plupart des fabricants produisent une gamme de raquettes qui ont des propriétés d’amortissement intégrées à leurs cadres qui offrent une meilleure absorption des chocs.

Où placez-vous un amortisseur de vibrations?



Étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de zones sur une raquette, vous pouvez installer un amortisseur sans qu’il interfère négativement avec la balle, vous ne penseriez pas qu’il devrait y avoir de règles à ce sujet.

Cependant, selon les règles officielles du tennis de l’USTA et le règlement de l’ITF, un dispositif d’amortissement des vibrations «ne peut être placé qu’en dehors du motif des cordes croisées» (règle 4, cas 3).

Par conséquent, légalement, il ne peut être installé que dans l’un des trois endroits.

Cependant, tout en haut de la raquette, il y a rarement assez de place.

À l’extrême gauche ou à droite du cadre, ce qui ne semble pas très logique. Bien qu’un amortisseur ne pèse que ~ 5 g et n’affectera probablement pas l’équilibre du cadre de manière spectaculaire, l’avoir au milieu de la tête de raquette semble bizarre. Je pense également que vous pourriez continuer à le voir dans le coin de l’œil pendant la prise de vue.

Près de la gorge de la raquette avant la première corde croisée selon l’image ci-dessus. Le seul endroit logique.

Il n’y a pas de règles sur la forme, mais elle doit être de taille raisonnable.

Quel autre impact un amortisseur peut-il avoir sur une raquette?



Mis à part l’impact sur le son de la balle au contact, la seule zone qu’un amortisseur peut affecter est la sensation de la raquette.

La perte de sensation est peut-être l’un des inconvénients d’avoir un amortisseur de vibrations sur une raquette de tennis car vous ne sentez pas la balle aussi bien sur vos cordes.

Cela se résume cependant à une préférence purement personnelle; certains joueurs aiment une réponse en sourdine, d’autres veulent vraiment sentir la balle sur les cordes, que ce soit bon ou mauvais, c’est à vous de tester et de décider.

Personnellement, lorsque je joue avec un amortisseur, je pense que vous obtenez moins de commentaires sur la façon dont vous frappez le coup.

Vous obtenez un son quelque peu sourd, que vous frappiez un criard au milieu de la zone sensible ou que vous frappiez décentré, donc je joue généralement sans. Le son est différent et légèrement plus grinçant sur les oreilles, mais on s’y habitue.

Quels sont les différents types d’amortisseurs de vibrations?



Les amortisseurs de vibrations se déclinent en trois styles principaux:

Amortisseurs de bouton



Les amortisseurs de bouton sont généralement circulaires (parfois carrés ou découpés comme un logo de marque) comme un bouton et sont les plus courants par rapport au style à vis sans fin.

La plupart des pros y vont car ils sont faciles à ajuster, ce qui signifie que retirer et en mettre une dans une raquette fraîchement tendue avant un changement de balle est un travail que vous pouvez faire en revenant à la ligne de service.

Les amortisseurs à boutons populaires incluent l’amortisseur Djokovic de Head, l’amortisseur d’araignée de Dunlop, pour soutenir les efforts de marketing autour de leur populaire cordage en poly Black Widow et le Sampras Tourna Dampener.

Le seul point négatif est que les amortisseurs de bouton s’envolent pendant le jeu à partir de mishits. Ils ne sont maintenus en place que par deux cordes principales, donc si vous établissez un contact près de la gorge, vous devrez le rechercher dans le court. Pensez donc à garder quelques pièces de rechange dans votre sac.

Amortisseurs à vis sans fin



L’autre type commun d’amortisseur de vibrations est connu sous le nom d’amortisseur à vis sans fin. Ce type d’amortisseur est long et mince, et il est ajusté en le tissant entre plusieurs cordes.

En conséquence, il est en contact avec davantage de cordes et produit davantage un effet d’amortissement sur le son.

Comparés aux amortisseurs à boutons, ils sont un peu fade à monter, mais une fois qu’ils sont en place, ils ne sortent généralement pas.

Les amortisseurs de vers populaires incluent le Gamma Shockbuster et le Head Smartsorb.

Bandes élastiques



Si vous étiez fan d’Andre Agassi, vous connaissez probablement son amortisseur de bricolage – la bande élastique.

Agassi a attaché un élastique à ses cordes, et cela a le même effet qu’un amortisseur en caoutchouc. Cela peut ne pas être aussi cool, vous ne pouvez pas en avoir un avec un logo ou un visage souriant, mais ils font le même travail.

L’amortissement n’est pas aussi sévère que celui obtenu avec un amortisseur à bouton, mais plus la bande est épaisse, plus l’effet est significatif.

André a apparemment utilisé une bande car il n’aimait pas la façon dont les amortisseurs en caoutchouc se sentaient, alors a plutôt utilisé une bande de caoutchouc de taille 64.

Si vous souhaitez utiliser un amortisseur élastique, voici comment le fixer à votre raquette.

Comment installer un amortisseur de vibrations



Plus le motif des cordes est dense, plus les amortisseurs sont difficiles à installer, mais ils sont généralement simples à installer. La seule fois où je les trouve ennuyeux, c’est sur une raquette fraîchement tendue avec des cordes plus rigides car elles nécessitent un peu de force pour bouger.

Les amortisseurs à bouton sont plus faciles car vous poussez simplement la fente de l’amortisseur dans l’une de vos cordes principales aussi loin que possible, puis pliez l’amortisseur ou tirez la corde principale opposée jusqu’à ce qu’elle s’enclenche de l’autre côté. Faites-le ensuite glisser sur votre première corde croisée.

Les vers peuvent être légèrement compliqués et sont mieux expliqués dans cette vidéo ci-dessous.

Les joueurs professionnels utilisent-ils des amortisseurs?



Des centaines de joueurs professionnels utilisent des amortisseurs de vibrations; cependant, il y a deux absents notables. Roger Federer n’en utilise pas, et Serena Williams non plus.

Federer en a utilisé un dans la journée, mais il est tombé une fois, et il ne l’a jamais remis, disant que le son l’ennuyait au début, mais il s’y était habitué.

Il utilise cependant des Power Pads qui ont un effet similaire, mais pas aussi dramatique, pour annuler le son.

Si l’on regarde le top 20 actuel du côté masculin, 60% utilisent un amortisseur; les 40% restants n’en ont pas. Vous pouvez voir la répartition dans le tableau ci-dessous.

Joueur

Utilise un amortisseur de vibrations?

N. Djokovic

Oui, chef Djokovic Dampener

R. Nadal

Oui, Babolat Custom Damp

D. Thiem

Non

R. Federer

Non

D. Medvedev

Oui, amortisseur de vibrations Tecnifibre Vibra Clip ATP

S. Tsitsipas

Non

A. Zverev

Oui, amortisseur de tête Zverev

M. Berrettini

Oui, Head Xtra Damp

G. Monfils

Oui, Luxilon Legacy Dampener

D. Goffin

Non

F. Fognini

Oui, amortisseur de vibrations Pete Sampras Tourna

R. Bautista Agut

Non

D. Schwartzman

Non

A. Rublev

Oui, amortisseur de vibrations Pete Sampras Tourna

K. Khachanov

Oui, Kimony QuakeBuster

D. Shapovalov

Non

S. Wawrinka

Oui, amortisseur de vibrations Yonex

C. Garin

Oui, Luxilon Legacy Vibration Dampener

G. Dimitrov

Non

F. Auger Aliassime

Oui, Babolat Custom Damp

6 amortisseurs de vibrations recommandés pour 2020



Ci-dessous, j’ai mis en évidence six des amortisseurs de vibrations les plus courants utilisés sur les circuits ATP et WTA, et ce sont tous des choix solides.

Dans le passé, j’ai reçu quelques courriels de personnes me demandant si je pouvais recommander le meilleur amortisseur disponible, mais il est impossible de donner à n’importe quel produit la couronne de «meilleur amortisseur de vibrations».

Tout ce que vous obtenez est un morceau de silicium, ils sont donc entièrement interchangeables.

Dans le grand schéma des choses, c’est une chose relativement triviale de bien se positionner sur votre raquette, donc ma recommandation est juste de choisir votre design préféré.

N’oubliez pas que le style de bouton étouffe le son moins qu’un style de ver car il couvre moins de cordes.

Amortisseur Wilson Pro Feel



Vérifiez le prix

L’amortisseur Pro Feel prend la forme du logo emblématique W et est celui que vous verrez utilisé par un certain nombre de professionnels parrainés par ou utilisant des raquettes Wilson.

Simple à installer / retirer et il est disponible en plusieurs couleurs pour compléter votre travail de raquette ou de cordes.

Head Pro Damp



Vérifiez le prix

C’est l’amortisseur de choix de Novak bien que sa version soit orange et soit livrée avec l’aigle serbe d’un côté.

Vous pouvez également acheter une version Djokovic avec le logo Djokovic «D» sur. Ils sont généralement vendus en paquets de deux et viennent dans une variété de couleurs.

Amortisseur de vibrations Pete Sampras Tourna



Vérifiez le prix

L’amortisseur rendu célèbre par Pistol Pete est l’amortisseur Tourna. C’est aussi de là que vient le surnom du produit «beignet».

Un design simple et que vous voyez beaucoup de pros utiliser aux côtés des surgrips TournaGrip.

Il a “Pete Sampras” imprimé sur les côtés, et ils viennent généralement en noir, rouge ou blanc.

Amortisseur de vibrations Tecnifibre Vibra Clip ATP



Vérifiez le prix

Le Technifibre Vibra Clip est l’une des conceptions les plus uniques d’amortisseur de vibrations et il est utilisé par un certain nombre de professionnels, dont Daniil Medvedev.

Pesant à peine 2 grammes, il est incroyablement léger et possède un système de fixation légèrement différent qui le verrouille en place.

Amortisseur personnalisé Babolat



Vérifiez le prix

L’amortisseur de choix pour Rafael Nadal pour correspondre à sa raquette est le Babolat Custom Damp.

Celui-ci est un excellent choix pour les joueurs qui veulent jouer avec le niveau d’amortissement, car vous pouvez retirer le morceau de caoutchouc transparent au milieu pour plus de sensation de balle ou le garder pour un amortissement supplémentaire.

Amortisseur de vibrations Gamma Shockbuster II



Vérifiez le prix

Le Gamma Shokcbuster II est un amortisseur de vibrations avec une nouvelle conception à double tube qui a été créé pour entrer en contact avec une plus grande partie des cordes principales pour un effet d’amortissement accru.

Pas mon préféré mais pour ceux qui aiment annuler le son de la corde, c’est un bon choix.

Luxilon Legacy Dampener



Vérifiez le prix

Utilisé par plusieurs professionnels comme Gael Monfils, le Luxilon Legacy Dampener a une construction en silicium dense, ce qui offre une sensation très lisse et amortie.

Ceci est très similaire à l’amortisseur Vibra Stopper O original qui était fourni avec les cordes Luxilon pendant de nombreuses années, mais malheureusement plus!

Qu’en est-il de certains des différents amortisseurs pour arriver sur le marché?



Ces dernières années, j’ai vu pas mal de nouveaux amortisseurs de style arriver sur le marché, certains ont même essayé de lever des fonds via Kickstarter et divers autres sites de financement participatif.

Cependant, mon problème avec ceux-ci est qu’ils font tous des déclarations bizarres et n’offrent rien de différent de ce qui existe déjà.

Prenez par exemple l’Amortisseur ADV illustré ci-dessus. Vous en avez trois dans un pack pour expérimenter, mais ils sont commercialisés comme un exploit d’ingénierie. Bien qu’ils aient l’air assez cool, ils ne valent pas mieux qu’un simple amortisseur à bouton.

L’autre problème avec ce style d’amortisseur est qu’ils ne sont pas universels et ne fonctionneront pas sur des modèles de cordes ou un espacement spécifiques.

Bien que je ne pense pas que ce soit un mauvais produit, je ne vois tout simplement pas la justification du prix par rapport aux amortisseurs qui sont disponibles depuis des années.

Devriez-vous utiliser un amortisseur de vibrations?



Les amortisseurs sont tous des préférences personnelles. Certains joueurs les aiment, d’autres non. Mais étant donné le coût relativement faible de l’achat, cela vaut la peine d’être testé.

En fin de compte, ils sont quelque peu impropres car ils amortissent les vibrations des cordes, pas les chocs du cadre, et n’empêchent donc pas les blessures.

Donc, même si ce n’est pas un produit qui va améliorer votre jeu, il peut produire plus d’un son agréable à vos oreilles et si vous aimez l’esthétique de les ajouter à votre raquette, essayez-les!

N’oubliez pas que si vous êtes un joueur qui aime le son «pock», utilisez un amortisseur à vis sans fin, les joueurs qui veulent seulement un ping plus silencieux devraient utiliser un amortisseur à bouton et ceux qui veulent un ping fort ne devraient rien utiliser.

Que pensez-vous des amortisseurs de vibrations? Faites-moi savoir dans les commentaires.