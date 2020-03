Ana Ivanovic fait un don généreux au milieu de la pandémie de coronavirus

Le monde entier est aux prises avec la pandémie de coronavirus affectant plus de 184 000 personnes et tuant au moins 7 500 dans le monde. Par conséquent, plusieurs athlètes se sont mobilisés pour sensibiliser et financer les personnes touchées par la maladie. L’ancienne n ° 1 mondiale Ana Ivanovic a également rejoint la liste des stars du sport aidant pendant la crise.

Le nombre de cas de coronavirus en Serbie a atteint environ 400 et 15 personnes se remettent de la maladie. En outre, 4 décès ont été enregistrés jusqu’à présent dans le pays. Par la suite, Ivanovic est intervenu pour aider les familles vulnérables de son pays d’origine, la Serbie, à la suite de la pandémie de COVID-19.

Ana Ivanovic fait un don sans réserve face à la menace du coronavirus

L’UNICEF en Serbie a annoncé un don de 50 respirateurs, en plus d’un grand nombre d’équipements de protection et de kits d’hygiène d’une valeur de plus de 500 000 $. Ceux-ci seront distribués à environ 1700 familles dans le besoin dans le pays.

Ivanovic, ambassadeur national de l’UNICEF pour la Serbie, a également fait don de 35 respirateurs pour lutter contre le COVID19. En outre, la décision de la Serbe a également encouragé plusieurs de ses partenaires à aider les nécessiteux de quelque manière que ce soit. L’organisation d’aide humanitaire contribue aux efforts visant à atténuer les effets du COVID-19 sur la vie des enfants, des jeunes et de leurs familles.

“Avec le soutien financier de la Phi Academy, de la Vojvodjanska Bank, des donateurs réguliers et d’Ana Ivanovic, ambassadrice nationale de l’UNICEF, 35 respirateurs supplémentaires sont achetés”, a déclaré l’UNICEF dans un communiqué.

Le coronavirus a eu un impact significatif sur des millions de personnes dans le monde. Cela amène de plus en plus de personnalités sportives de haut niveau à essayer d’aider de la manière possible.

La solidarité en temps de crise est cruciale pour relever ensemble les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Par conséquent, de tels actes de gentillesse par des personnes comme Ana Ivanovic aideront certainement à contrôler la situation.

Cependant, parallèlement à ces dons, nous devons tous faire quelque chose pour contrôler la situation. Nous devons tous suivre les protocoles afin de combattre le COVID-19 et donc de calmer la maladie du monde.

