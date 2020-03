Ana Konjuh: “Je comptais revenir en mai, mais je ne sais pas si cela se produira”

Joueuse de tennis croate Ana Konjuh Elle était très proche de retourner sur le circuit féminin, après de nombreuses blessures qui l’ont empêchée de retrouver son meilleur niveau. La dernière rencontre de l’ancien numéro 26 mondial date du 18 février 2019, date à laquelle il est tombé au premier tour du tournoi de Budapest. Konjuh, qui prévoyait de revenir pour mai ou juin, a vu sa formation suspendue en raison du coronavirus: “Je comptais revenir en mai, mais je ne sais pas si cela se produira. La pandémie de coronavirus va m’empêcher de me préparer à 100% et cette réapparition va sûrement se prolonger encore quelques semaines “, a déclaré le joueur croate, qui est clair que le début sera difficile:” J’ai besoin de beaucoup de temps pour m’habituer au rythme du jeu et pour pouvoir affronter les meilleurs joueurs du classement. Je ne penserai pas à la pas même des victoires dans le classement, elles viendront à temps. Le but sera de rester en bonne santé “, a conclu le Croate dans les mots recueillis par Sport HRT.

.