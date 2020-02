Anabel Medina: “Sur terre, il faut toujours tenir compte de l’Espagne”

Le capitaine espagnol de Fed Cup, Anabel Medina, était très fier du niveau offert par son équipe ce week-end à La Manga contre le Japon, qu’il a battu par un coup franc 3-1 et qualifiant l’équipe directement à la phase finale de la Fed Cup: “Sur terre battue il y a toujours pour tenir compte de l’Espagne. Même si la phase finale se jouera sur terre battue et en salle, cela nous favorisera sûrement. Nous sommes une équipe très humble et nous respectons tous les rivaux. Nous donnerons tout pour obtenir la Fed Cup, mais il y a un long chemin à parcourir “, a déclaré Anabel lors d’une conférence de presse.

