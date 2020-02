Analyse de la finale ATP 500 Acapulco 2020: Nadal vs Fritz

Si, il y a quelques jours, nous arrivions à poser des questions sur une finale hypothétique pour l’Open du Mexique, personne n’aurait dit Taylor Fritz et Raphael Nadal ils feraient face au titre dans le ATP 500 d’Acapulco 2020. Cela ne veut pas dire que ce sera une mauvaise fin, loin de là. Cela signifie que ces deux-là sont si bons qu’ils sont capables de dépasser leurs propres limites et de se battre pour ce qu’ils veulent. L’Espagnol qui est actuellement l’un des meilleurs joueurs de tennis du moment tentera de lever sa première couronne du parcours, après sa chute en quart de finale de l’Open d’Australie il y a quelques semaines. Alors que l’Américain, une recrue dans ces manches qui affronte l’un des matchs les plus importants de sa carrière sportive et c’est que comme l’a dit Fritz lors de sa dernière conférence de presse, le Mexique est très bon et va essayer de toutes les manières possibles pour pouvoir ajouter son premier titre sur piste dure, car jusqu’à présent, il n’a pu sortir victorieux que lors du tournoi sur gazon d’Eastbourne.

Rafael Nadal a transmis un tel équilibre et une telle confiance dans son jeu que son triomphe est pratiquement pris pour acquis pour tous ceux qui suivent ce sport. La tranquillité envahit le cœur de ces fidèles adeptes du joueur de tennis espagnol qui, peu importe le nombre d’années, semblent rester aussi combatifs que dans ses premières années en tant que joueur de tennis professionnel. Rafa est présenté en finale sans avoir raté un seul set et donnant l’impression qu’il n’a pas demandé à son meilleur tennis de se présenter dans ce dernier duel.

Acapulco est un tournoi qui a toujours été bon pour Nadal. Ici, il a été champion en 2005 contre Albert Montañés et a répété en 2013 contre David Ferrer, même si jusque-là le tournoi se jouait sur terre battue. C’était en 2017 lorsque le tournoi s’est joué sur un terrain dur et dans cette même édition, le joueur espagnol est tombé en finale contre l’Américain Sam Querrey. Parviendrez-vous à ajouter votre troisième titre au Mexique aujourd’hui? Les paris lui donnent un favori clair.

Plusieurs facteurs à considérer dans le cas de Taylor Fritz, qui vient de battre consécutivement John Millman, Ugo Humbert, Kyle Edmund et John Isner. Autrement dit, les joueurs qui jouent généralement leur meilleur tennis sur le terrain dur. Et tout cela en moins d’une semaine et avec à peine le temps de le digérer. Le joueur américain a été très bon lors des tournois disputés au Mexique. Lors de la dernière édition de l’ATP 250 Los Cabos, il est tombé en finale face à Diego Schwartzman et ce matin il voudra récupérer avec un nouveau titre.

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’histoire entre les deux joueurs, mais Fritz sait déjà ce que c’est que de jouer contre Djokovic et Federer, qu’il n’a jamais pu gagner. Nous verrons s’il parvient à briser sa malédiction avant que les trois grands triomphent contre Rafa, mais une chose sur laquelle il doit être clair est que gagner la finale du joueur des Baléares est une tâche plutôt compliquée, qui nécessite une bonne force physique et mentale.

L’ATP 500 d’Acapulco 2020 s’habille pour le match où son champion sera décidé. Qui pensez-vous va gagner? Comment regardez-vous le match? Nous vous lisons …

.