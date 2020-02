Analyse de la finale Djokovic vs Thiem de l’Open d’Australie 2020

Le moment est venu que tout le monde attendait. Le jour où chaque fan espère voir qui sera le premier joueur de tennis à remporter le premier Grand Chelem de la saison. Deux hommes, Novak Djokovic et Dominic Thiem. Une piste, la Rod Laver Arena, et un trophée, le Open d’Australie 2020. Avec ces ingrédients, le dimanche constitue un événement incontournable pour le monde du tennis et tous ses acteurs. On peut en tirer deux conclusions, chacune plus puissante: Novak Djokovic a la possibilité de se rapprocher encore plus de Rafael Nadal et Roger Federer pour être celui qui a relancé et le second, qui peut correspondre à Dominic Thiem: le premier vainqueur Grand Chelem né dans les années 90 et brisant l’hégémonie des soi-disant grands trois. Le film se vend déjà. Ne croyez-vous pas

Au départ, une question entoure et s’imprègne pour toute la finale, celle qui conditionnera sûrement bon nombre des sections en cours d’élaboration, notamment au premier point d’arrêt et / ou au premier point de consigne. La grande différence d’expérience et de compétitivité qui s’accumule dans ses dépôts. D’une part, nous avons un joueur qui est une légende vivante de ce sport, qui est dans son tournoi fétiche et où il a le pouvoir de revenir au numéro un mondial. D’un autre côté, un joueur qui réalise les meilleurs mois de sa carrière sportive et qui peint un gros joueur gérant des moments engagés mais n’a jamais vu une situation même à distance similaire, et c’est que Thiem disputera sa première finale du Grand Chelem en piste difficile, car on se souvient que l’Autrichien a disputé deux finales de Roland Garros.

La façon de Dominic Thiem Dans cet Open d’Australie, cela a été très difficile dans certains jeux et très agréable dans d’autres. Au premier tour, il a réussi à se débarrasser du Français Adrian Mannarino sans aucun problème, qu’il a battu en trois sets forts. Le deuxième tour a été le plus souffert pour l’Autrichien, où il a dû atteindre le cinquième set pour se débarrasser d’un Alex Bolt compliqué, qui avec le soutien de tous les fans australiens était sur le point de donner la grande surprise du tournoi. Déjà avec un rythme de compétition si élevé, Thiem a réussi à se débarrasser des troisième et quatrième tours de joueurs de deuxième ligne tels que Taylor Fritz et Gael Monfils. De là, tout a changé pour Thiem, et à partir de là, son tennis a été insurmontable, battant Rafael Nadal et Alexander Zverev en deux grands matches, prouvant qu’il a beaucoup de tennis pour battre les meilleurs joueurs du monde, et qu’il n’a plus Il est le joueur de tennis que tout le monde a surnommé “joueur de terre battue”, car il sait ce que c’est que de gagner et de jouer des finales sur toutes les surfaces possibles.

D’autre part, nous avons Novak Djokovic. Celui qui est né à Belgrade est vraiment formidable. Chaque fois qu’il met le pied en Australie, c’est pratiquement pour gagner. Il est vrai qu’il est venu avec le label de grand favori avant de commencer le tournoi, mais tout au long de ses matchs, il a montré la raison de ce rôle. Un seul set a été laissé pendant le tournoi, le premier tour contre Jan-Lennard Struff. Ensuite, il a réussi à battre Tatsuma Ito, Yoshihito Nishioka, Diego Schwartzman, Milos Raonic et Roger Federer en trois sets, montrant des signes de tennis incommensurables et précisant que jouer à ce niveau, aucun joueur de tennis ne peut s’en sortir.

Quel jeu peut-on voir sur Rod Laver Arena? Les longs rallyes apparaîtront sûrement, car ce sont deux joueurs avec un style de jeu très similaire, basé sur l’énorme coup de poing qu’ils ont du bas de la piste. Le succès et le pourcentage avec le premier service semble être un élément clé pour que l’autre ne pénalise pas et n’écrase pas le reste, car ce sont deux joueurs de tennis qui se déplient au reste. Djokovic nous a habitués à apparaître beaucoup sur le net dans cet Open d’Australie, tandis que Thiem est un peu plus court que les alternatives dans son plan de match, bien que s’il y a un joueur de tennis qui est sur une ligne régulière ces dernières semaines, cela a été le Bon de Dominic, qui est clair que si un set est résolu dans le tie-break, il a de nombreuses options pour le gagner, car il a réussi à gagner les quatre derniers matchs.

Les deux joueurs se sont mesurés en dix occasions au total, avec un bilan de six victoires et quatre défaites en faveur de Novak Djokovic, même s’il est vrai que lors de ses deux derniers matchs, Thiem a réussi à s’imposer comme vainqueur (Roland Garros 2019 et Nitto ATP Finals 2019). Pas deux sans trois? Thiem donnera-t-il la surprise? Djokovic va-t-il ajouter un nouveau Grand Chelem?

Comment voyez-vous cela? Qui est pour vous le grand favori pour décrocher le titre à Melbourne Park?

