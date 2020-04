Analyse de la première finale entre Federer et Nadal

La rivalité qui a marqué toute une génération. Ainsi les duels entre Roger Federer et Rafael Nadal ont pu être définis. Les deux personnes qui, sans doute, ont apporté le phénomène de masse à un produit qui se mondialisait pleinement. Jamais auparavant une rivalité n’a exacerbé le fanatisme entre les fans, car ils étaient les affrontements parfaits. Dans tous les aspects du tennis, Federer et Nadal étaient absolument antagonistes. Après un duel de résultat et de développement étrange l’année précédente, 2005 a fourni le premier grand classique entre Federer et Nadal. Était en Parc Crandon et c’est arrivé il y a seulement 15 ans. Aujourd’hui, nous analysons ce qu’était cette finale de Miami, la deuxième Fedal.

Le contexte: Nadal est venu à Miami comme un vrai coup. Il avait conquis les titres de Costa do Sauipe y Acapulco et il s’était imposé dans le top 30 du classement dans ce qui serait l’aperçu de sa première grande tournée sur terre battue (y compris, bien sûr, la première Roland Garros). Ce jeune Baléare en débardeur qui n’a pas raté une balle a commencé à se montrer comme une force avec laquelle il fallait compter sur le circuit. De son côté, Federer était le roi incontesté du monde. Juste un Safin en état de grâce, il l’avait séparé d’un autre Grand Chelem, mais le Suisse s’était rétabli sans aucun problème, gagnant consécutivement en Rotterdam, Dubaï et Indian Wells (dans ce dernier sans renoncer à un seul set). À l’exception d’un match exceptionnel de l’un de ses contemporains, Roger ne semblait pas connaître une menace réelle avec suffisamment de constance pour secouer son règne. Ce match à Miami finirait par être un avertissement aux marins.

La première série de ce duel était un échantillon très riche de nuances d’une rivalité toujours en couches. Dans la mémoire collective, il est resté comme un horrible partiel de Roger. C’était, sans aucun doute, mais Federer commençait à réaliser la réalité qui l’attendait contre Nadal: la présence d’un gaucher avec pratiquement aucun défaut dans son système le força à modifier leurs schémas de jeu plus imités. Grimper avec le bon à l’envers? Risque trop élevé, car de cette façon attendait le droit de Nadal. Là où auparavant il pouvait coincer le revers de ses rivaux, Roger a maintenant trouvé un mur auquel on ne pouvait pas aller rapidement.

Ainsi, les Suisses ont décidé d’attaquer sans pitié l’attaque du net Le revers de Rafa. Et cette tactique a été un vrai désastre en raison de la façon dont elle a été exécutée: sans aucune construction de point préalable. A la moindre chance qu’il voit, Roger décide de chatouiller Rafa, mais il n’est jamais en mesure de porter un dernier coup: il frappe toujours par le bas, sans avoir obtenu un avantage antérieur. Dans le cinquième match de ce premier set, Federer perd deux exactement les mêmes points dans lesquels Nadal n’a aucun problème à apaiser ses ups avec son revers. À 2-4, 15-30, Nadal connecte une autre passe de revers direct. Roger abandonne la seconde pause avec une double faute et après une demi-heure, Nadal se retrouve avec le premier set dans le sac: 6-2.

(Un des nombreux exemples qui illustrent comment Roger a toujours laissé la porte ouverte à l’envers de Nadal).

Le reste des clés qui expliquent ce marqueur inégal se trouvent dans le service de Federer, incapable d’obtenir pratiquement aucun avantage (très pauvre 25% de points gagnés avec votre deuxième service). La fiabilité du revers de Nadal avait laissé KO aux Suisses, qui ont fini par relier 20 erreurs non forcées. Il semblait que Roger ne pouvait pas croire ce qu’il voyait: il ne savait pas quoi faire pour submerger son adversaire.

Le deuxième set semblait suivre la même tendance, Federer donnant la pause initiale. Cependant, le Suisse renaît de ses cendres grâce à un coup qui a changé la dynamique de ce duel: le parallèle droit. Dans le deuxième match du deuxième set, deux vainqueurs avec ce coup et le premier reste direct du match ont établi la norme pour Roger à suivre et lui ont donné sa première pause dans ce duel. Avec 2-1 et 0:30, nous apprécions la tactique avec laquelle Federer reprend le contrôle: attaquer avec ce droit à l’envers d’avoir Nadal en mouvement et, oui, remonter son revers avec un Rafa beaucoup plus forcé. Roger a commencé à changer de direction beaucoup plus et à profiter des gouttes et des balles au milieu de la piste pour grimper de façon inattendue. À 3-1 sur le courrier, Federer relie deux as et sprints à une avance de 5-2 avec un plan de match complètement remanié: Nadal n’avait pas encore gagné un point avec son deuxième service dans le deuxième set.

La réalité est que Roger avait ce partiel dans sa poche. «Il est gaucher et je dois m’y habituer. Et il n’était pas capable! Peut-être qu’il jouait une manche très agressive. Quand j’ai pu comprendre son jeu était déjà réglé et tombe en panne. La réaction ultérieure a été bonne. J’ai perdu beaucoup d’opportunités mais survivre à tout cela était incroyable. “

À quelles opportunités Roger fait-il référence? Peut-être qu’avec 5-2 et 15-30, il a raté deux restes du deuxième service consécutif; que, avec deux dans ce même match, il mange un coup dans la faute la plus atypique de tout le match, et qu’avec 5-3 et 30 égal Federer ouvre la porte à manacorí. Voici l’exemple que le tennis est un sport mental et que dans une fête il y a plusieurs “Mini-matchs»Qui se jouent sans que nous en soyons conscients. Roger sert ouvert et a une balle qui, dans tout ce deuxième set, avait frappé parallèle pour fermer le point. Cette fois, cette balle au milieu du terrain se transforme en coup de contrôle. Nadal, déterminé, attaque et ouvre la piste du côté droit de Roger, pour finir de clouer un vainqueur et marquer un point après la pause tant attendue. Federer avait douté pour la énième fois et Nadal, toujours à 18 ans, Je savais déjà quoi faire quand je sentais le sang.

(Le smash échoué de Federer. Comme nous pouvons le voir, il n’est même pas capable de frapper la balle fermement.)

L’histoire se répéterait, Federer bénéficiant cette fois de 2 balles de break. 15-40, Nadal l’invite à venir avec une balle très courte et le Suisse s’approche du filet d’un coup qui le laisse vendu. Rafa a fini par clore ce match avec un cri qui a fait exploser la foule. Le coup psychologique que le manacorí venait de porter était énorme: pour la première fois depuis longtemps Federer s’était méfié de son schéma de jeu à des moments clés, et pour la première fois depuis longtemps, il a vu que ce n’était pas lui qui accrochait les tribunes..

Avec 3-2 au bris d’égalité en faveur de Nadal, le manacorí joue le meilleur point du match dans un très long rallye qui se termine par un revers court parallèle de belle facture. Ce 7-6 était une démonstration de race, de survie et de cœur, mais aussi de la façon dont dès la minute 1 de cette rivalité Nadal a amené Roger à la limite du tennis … et mental. Federer avait gagné plus de points dans ce set… et toujours Je l’avais perdu.

Roger a donné le coup d’envoi du troisième set totalement flou avec son entraînement, faisant des erreurs partout, comme s’il ne faisait plus confiance à ce tir. Nadal finaliserait la pause et mettrait le 4-1 sur le tableau de bord, se développant sur la base d’un droit qui commençait à desserrer et à connecter plusieurs gagnants. Le service a été un obstacle pour le Suisse, qui a commencé à entrevoir son plus grand ennemi dans les années à venir: la quantité brutale de rotation que Rafa a imprimée sur son repos et qui, privée de toute confiance en sa droite, lui a fait perdre l’initiative après sa deuxième souffler. C’était une anomalie dans le circuit (voir photo). Tout semblait se diriger vers une victoire confortable en trois sets pour le Majorquin et son premier titre en catégorie Masters.

Deux heures de jeu sur le tableau de bord. 4-1 et 15h15 pour Nadal. Un cri de femme interrompt la requête de Federer de servir. Aspect glacial. Au point suivant, Roger connecte une passe de passage en revers presque impossible, puis réussit des volées. Stimulé, il commence à élever le niveau d’agressivité avec son entraînement. Nadal doute, avec 15:15 il commet une erreur de coup droit et un long revers dans son tir après le service. Pour la première fois, Federer a une échappatoire au reste et en profite.

La chance a souri aux Suisses. En un clin d’œil, Federer s’est remis d’un 0-30 dans le prochain match après une longue droite … qui a été scandée comme une bonne chose. Nadal n’a pas cru la décision du juge de ligne. Dans cette situation compromise, Federer a fait preuve de calme et de hiérarchie, a connecté deux premiers services de suite et est ressorti du trou. C’est ici que le jeu commence à bouillir, les deux joueurs de tennis prenant leur meilleur niveau. Est échange constant de coups, dans lequel Federer essaie d’affirmer un droit qui est revenu à la vie avant les coups de tête de Rafa. Avec 4-4, Nadal sauve une balle de rupture avec une décision qui a démontré l’intelligence et la bravoure de ce gamin: un service collé au T qui s’est éloigné d’un Roger qui a été inversé pour couvrir l’inverse. Entre allées et venues, moments de tension et un tennis qui a grandi par moments nous avons atteint un nouveau tie-break décisif.

Le bris d’égalité a été commencé par Nadal avec un parfait service ouvert et Federer a suivi avec une double faute pour porter le score à 0-2. Nadal a été deux fois minibreak up à cause des erreurs de Roger, mais chaque fois qu’il avait l’avantage, il a joué court, a souligné, comme si c’était le rival qui devait livrer le jeu. Un millimètre droit à la carrière de Federer l’a empêché de donner à Rafa deux balles de match, et le bombardement du revers de Nadal avec différentes hauteurs lui a donné un troisième set enveloppé de drame. La maxime que Rafa joue mieux étant derrière sur le tableau de bord et pas avec un net avantage à cette époque définit très bien le caractère guerrier des îles Baléares. Avec un renouvellement de 55% des points gagnés avec le deuxième service et retrouvé, au moins, la sécurité du côté de sa droite, Federer a fait le premier pas vers l’un des plus grands retours de sa carrière sportive.

Le quatrième set était un histoire totalement différente. La dynamique du parti avait complètement changé. En témoignent les pourcentages au service des Suisses: après un médiocre 50% des premiers services connectés sur les montagnes russes qui était le troisième set, son premier coup a presque atteint 69%. Roger a commencé à trouver les coins avec son service, à ouvrir le terrain avec son deuxième coup droit et à s’approprier le jeu en prenant le temps de frapper un Rafa qui savait moralement qu’il avait le jeu en main. Dans cette partie, Roger n’a fait face à aucune rupture de balle et cela lui a donné assez de calme pour lâcher le reste, pour commencer à être créatif sachant que son service lui a donné un large matelas de tranquillité.

La droite parallèle est revenue pour renaître pour obtenir une pause que les Suisses n’ont jamais libérée. Nadal a commencé à montrer des symptômes d’épuisement, arrivant un peu plus tard à droite du Suisse et ralentissant considérablement son service. Les tables avaient définitivement changé et le sentiment était que Nadal n’avait pas été en mesure de concrétiser sa meilleure occasion de clore le duel. Grâce à un incontestable 89% des points gagnés avec le premier service, 6-3 et au cinquième set.

Que le set final ait commencé par une volée de Nadal au filet avec toute la piste ouverte serait une prémonition de ce qui allait arriver. Bien sûr, avec 1-0 et 40 égales, Nadal a eu une petite occasion de mettre la vitesse de croisière. Après un reste de deuxième service très court et un autre qui a directement frappé le filet, sans préciser la pause, c’était le score de Nadal à un niveau psychologique (le marqueur, vraiment, a dit que le jeu était très régulier. Les sensations, non). Roger a mis le direct et une fois qu’il a fait la pause, ce premier coup était final devant un Rafa absolument déchiré. Les 15 erreurs non forcées dans la dernière partie, ils ont signé les sensations et le jeu. Federer a été champion de Miami dans le premier grand match d’une rivalité légendaire.

L’image des deux protagonistes sourireAttendre ensemble la cérémonie officielle était la preuve de l’énorme respect qui commençait à se développer entre les deux titans du sport. Aussi que ce jeu plein de nuances a laissé des conclusions positives pour les deux. D’une part, Federer a réalisé l’un des plus grands retours de sa carrière et a montré son esprit combatif, sachant trouver des solutions concrètes et sortir de situations très compliquées. D’un autre côté, Nadal a donné un bon compte rendu de sa détermination et a jeté les bases de ce qui allait être le style qui démonterait à plusieurs reprises les structures de tennis de Federer, lui faisant modifier les modèles … et tout cela, bien sûr, sur des terrains durs et avec 18 années.

Ces 2-6, 6-7, 7-6, 6-3 et 6-1 n’étaient qu’un petit échantillon de ce qui allait arriver: deux joueurs de tennis qui ont transcendé leur sport face à face, sur le même terrain. C’était son analyse, aujourd’hui, 15 ans plus tard.

