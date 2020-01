Analyse des demi-finales masculines Australie 2020

Quatre sont déjà les survivants laissés debout sur les 128 qui ont commencé il y a quelques jours Open d’Australie 2020. Quatre énormes raquettes capitales qui se battront pour participer à la grande finale de dimanche à la Rod Laver Arena. Curieux du tableau qui est resté avec deux partis dans lesquels se retrouvent deux générations très différentes. D’une part on retrouve une génération encore jeune qui est appelée à succéder à la puissance établie depuis un certain temps maintenant et de l’autre, un autre épisode de la lutte entre les «Big Three» avec un nouveau Djokovic-Federer. On commence à renommer les deux demi-finales en commençant par celui de Zverev-Thiem, qui est sans aucun doute celui qui offre le plus de doutes sur sa prédiction.

Dominic Thiem – Alexander Zverev

En gestation nous avons le neuvième duel ni plus ni moins entre ces deux joueurs, tous deux germanophones. Les mille merveilles sont connues après huit affrontements, après quoi Dominic Thiem domine par un net 6-2 sur le joueur de tennis de Hambourg. Bien que, avant d’entrer en contact, nous analyserons comment ils parviennent à ce rendez-vous. D’une part, Thiem est planté dans ses premières demi-finales à Melbourne et dans un Grand Chelem autre que Roland Garros avec une aura préférée qui peut être dangereuse pour lui. A quelques kilomètres le joueur de tennis viennois accumule dans les jambes après de bons coups comme celui de l’Australien Alex Bolt qui a dû relever un 2 sets à 1 contre lui au deuxième tour. Il n’a pas donné beaucoup plus de temps sur la piste que nécessaire jusqu’à son duel épique, un de plus, avec le numéro un mondial Rafa Nadal dans les salles. Les énormes 4 heures et 11 minutes ont nécessité à Thiem de briser la résistance toujours forte du Manacorí. Injection brutale de confiance pour lui mais un lourd tribut à l’effort et à l’usure que nous verrons comment cela l’affecte devant un joueur de tennis assez différent de Rafa.

Dans le cas d’Alexander Zverev, la réalité est tout à fait différente. Son parcours vers les demi-finales à Melbourne a été plutôt un chemin de roses, avec à peine des épines ou des obstacles entre les deux. Un seul set a donné en cinq matchs: le 6-1 que Wawrinka a placé dans le set initial en quarts, qui a été superbement refait. Beaucoup de solvabilité de leur part pour atteindre leurs premiers demi-finales en Australie et, finalement, le premier Grand Chelem, se surprenant eux-mêmes et étrangers pour ce solvenvia précisément. Lors de ses précédentes promenades dans les salles des autres tournois du Grand Chelem, il avait laissé de nombreux sets et heures sur la piste. Maintenant, cependant, leurs matchs ont à peine duré. Le plus curieusement, le premier contre Marco Cecchinato de 2 heures et 24 minutes. Efficacité et praticité inhabituelles en Grand Chelem pour un Zverev qui se matérialise enfin et démontre ce qui était tellement plus sur les majors.

Le face à face entre les deux est bien décanté comme nous l’avons vu précédemment. La réalité est que, Thiem, sur les 6 victoires contre Zverev, en a endossé quatre sur le terrain et seulement deux en ciment, la dernière précisément dans la finale de l’ATP de 2019, où les Viennois ont atteint la finale. Zverev a pu le battre en finale du 1000 Masters à Madrid en 2018, donc même là, il sait comment battre Thiem. Un scénario à l’est de Melbourne dans lequel il y a de nombreux doutes quant au résultat de cette première demi-finale par table, bien qu’il s’agisse de la deuxième chronologiquement, disputée vendredi. L’inertie des deux est très bonne, mais l’efficacité de l’allemand semble plus garantie. Thiem pourrait accuser l’effort physique et mental de jouer contre Nadal. Ce nouveau Zverev si concentré et avec ce tennis puissant soutenu par un excellent service, en plus d’une amélioration évidente du filet, fait l’équilibre pour opter pour ce côté. Mais l’Autrichien est fait de fer et c’est maintenant qu’il doit le prouver pour répéter la finale du Grand Chelem. Plus d’expérience que Zverev a, un énorme point en sa faveur.

Roger Federer – Novak Djokovic

Un numéro complètement rond qui signifiera un nouvel affrontement entre ces deux titans du tennis. La 50e confrontation entre Djokovic et Federer pour une nouvelle finale pour les deux. Dans ce cas précis, ce grand match, a priori le plus attractif des demi-finales, et toute une finale précoce, peut être diminué par l’état physique de Roger Federer. Le Suisse emmène pratiquement tout le tournoi dans les bars et les ravins, avec des retards physiques évidents qui l’ont empêché de se produire au plus haut niveau. Avec tout et avec lui, et dans un louable exercice d’évasion, Bâle a réussi à s’implanter en demi-finale australienne. Cependant, le dernier affront à l’Américain Tennys Sandgren l’a peut-être sérieusement touché. Il ne s’est pas entraîné le lendemain de cet affrontement au cours duquel il a économisé jusqu’à sept balles de match. C’est un mystère en ce moment si vous ne pouvez même pas être prêt à sauter à la Rod Laver Arena jeudi soir. D’après son dossier, nous savons que Federer ne voudra pas se retirer de l’affrontement puisqu’il ne l’a jamais fait dans sa carrière, il doit donc être suffisant, ou du moins se sentir de cette façon, pour oser sauter sur la piste devant quelqu’un comme Novak Djokovic.

La situation du Serbe est diamétralement opposée. Novak Djokovic atteint une nouvelle demi-finale dans son Grand Chelem préféré avec une aura préférée incontestable. Il n’a raté qu’une manche, et c’était au premier tour contre l’Allemand Jan-Lennard Struff. De là, toutes les victoires par la voie rapide, montrant une sécurité, un aplomb, une solvabilité et un tennis bien au-dessus des autres. Pas même quelqu’un comme Milos Raonic, qui est venu comme un tir, ne pouvait à peine créer de graves problèmes, le forçant à tirer le meilleur parti d’un bris d’égalité. Trajectoire spectaculaire de Nole qui cherche son huitième titre à l’Open d’Australie, ne lui laissant que deux écueils. Le dernier précédent contre Federer est tombé du côté des Suisses en Finale ATP mais en Grand Chelem il ne cède pas aux Suisses depuis Wimbledon 2012. Il y a eu cinq victoires d’affilée dans les «majors», la dernière surtout rappelée et douloureuse pour Roger avec ces points de jeu non converti lors de la finale de Wimbledon 2019. Nous verrons comment le vainqueur de 20 grands joueurs est dans les heures qui précèdent le match, mais bien sûr, cela semble vraiment un miracle que Federer puisse, s’il peut être en mesure de jouer, l’égaler et avoir de réelles options pour gagner un Djokovic qui avec les nouvelles balles Dunlop est tout simplement insoluble dans cette édition.

Qu’en penses-tu? Quelles sont vos prédictions?

