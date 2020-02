Analyse des joueurs de NextGen dans la saison 2020

Il y a des années depuis que l’ATP a repensé le concept de jeunes promesses donner une touche commerciale et une valeur ajoutée aux joueurs appelés à animer le relais générationnel de la meilleure scène de l’histoire du tennis. La crainte de trouver un abîme après le Big3 incitait la plus haute entité du tennis masculin mondial à donner un intérêt supplémentaire à la progression des plus jeunes, établissant un classement pour tous ces joueurs de moins de 21 ans. Ce chiffre est important car l’abus du qualificatif par certains médias a déformé ce que le concept implique et la structure du classement qui rassemble les huit premiers à la fin de la saison dans la Finales NextGen.

Il va donc sans dire que chaque saison, certaines des plus importantes de l’année précédente cessent d’appartenir à ce groupe. En passant en revue les huit classés l’an dernier à Milan, on se rend compte que quatre d’entre eux restent dans la bataille et quatre autres non. Casper Ruud, Frances Tiafoe, Ugo Humbert et Mikael Ymer sont nés en 1998, donc bien qu’ils aient 21 ans maintenant, ils ne peuvent plus former la NextGen car ils auront 22 ans tout au long de la saison. Par conséquent, un joueur NextGen peut être défini dans ce 2020 comme un joueur né plus tard que le 1er janvier 1999. S’il remplit cette condition Álex de Miñaur, Miomir Kecmanovic, Alejandro Davidovich et, l’actuel campéon, Jannik Sinner Mais quels autres joueurs seront fortement intégrés dans ce classement et pourront-ils vivre leur saison d’éclosion?

Des noms comme ceux de Corentin Moutet ou Alexei Popyrin Ils ont déjà été considérés comme des joueurs de tennis appelés à faire un saut de qualité cette année, bien que s’il y a un joueur de tennis qui semble être dans une tendance clairement à la hausse, c’est Emil Ruusuvuori. Le Finlandais, révélation de l’ATP Challenger Tour 2019, a déjà ouvert son casier de triomphes dans le circuit ATP et transmet un sentiment de confiance extrême. Avec un tennis total et une mauvaise gestion des émotions de son âge, il vise à gagner une place à Milan. La logique indique que les quatre qui étaient l’année dernière et Denis Shapovalov ils devraient mener le classement, faisant que les quelques places restantes soient très disputées.

Dans cette zone entre l’inconnu et l’illusion, des noms comme ceux de Jurij Rodionov, Autrichienne qui s’entraîne à la Rafa Nadal Academy, Brandon Nakashima ou même de nouveaux juniors comme Emilio Nava, Lorenzo Musetti ou Harold Mayot, qui ont montré leur potentiel en Grand Chelem Juniors depuis un moment maintenant. Holger Vitus Nodskov Rune, Tseng Chun-Hsin et Jack Draper ils pourraient vivre une éclosion depuis longtemps intuitionnée malgré leur jeunesse, alors que du côté du tennis espagnol deux noms se démarquent. L’un est celui de Nicola Kuhnqui, s’ils respectent les blessures, devrait trouver un moyen de confirmer le formidable tennis qu’il chérit dans sa raquette avec de bons résultats. L’autre est celui de Carlos Alcaraz; à 16 ans, il a connu un début de saison spectaculaire et a déjà démontré qu’il était capable de participer à l’ATP Challenger Tour l’an dernier avec des victoires très méritantes.

Le NextGen Finals 2020 Ils se tiendront à Milan du 10 au 14 novembre et réuniront les huit joueurs de moins de 21 ans qui ont atteint la régularité tant attendue. Il existe déjà une large liste de joueurs de tennis qui se sont fait une réputation pour leurs premiers succès et qui cherchent même à mettre un terme au top 10. Mais il y a toujours de la place pour les surprises, et plus encore dans une saison où de nombreux jeunes peuvent s’ajouter au phénomène des nouvelles promesses. Selon vous, qui sera classé à la fin de la saison?

