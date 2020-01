Analyse des quarts de finale d’Australie 2020

Huit joueurs restent «vivants» dans le Open d’Australie 2020, quatre d’entre eux ont déjà réussi à gagner au moins une fois à Melbourne, ce qui leur donne un avantage pour se qualifier pour les demi-finales, mais tout le monde ne peut pas se vanter de courir pour le même degré de favoritisme. Nous analysons les quatre duels de quarts de finale de l’équipe masculine qui composera les demi-finales de la première majeure de l’année.

Dominic Thiem contre Rafael Nadal

L’un des deux duels les plus assortis des quatre qui se rencontreront dans les prochaines heures. Un duel qui atteint une hauteur et une rime supérieure lorsque les deux sont vus sur les faces en argile, entre roi et héritier d’une surface dont ils sont les grands favoris. Cependant, l’expérience de Nadal en fast track, bien supérieure à celle de l’Autrichienne, pourrait être menacée par les sensations qui se sont transmises tant lors du tournoi. Rafa ne brille pas et a des problèmes dans son jeu.

Le Balearic joue beaucoup plus court que je ne le souhaiterais et tire beaucoup de physique pour résoudre certains problèmes. Sa défense est plus forte que son attaque, avec des hauts et des bas dans son service et en soustrayant plus que ce qu’il pourrait avoir à faire dans les prochains tours. Les améliorations de Thiem en voie rapide se sont déjà installées dans son jeu et par le rythme il est l’un des joueurs les plus intenses et puissants de tout le circuit. Ça sent comme un jeu long et dramatique. Le service espagnol ressemble à un thermomètre de réunion.

Ils n’ont été vus qu’une seule fois sur la piste difficile, à l’US Open 2018, avec une victoire de Rafa en cinq manches. Global H2H: 9-4 pour Nadal.

Stan Wawrinka contre Alexander Zverev

Personne ne veut jamais voir leur visage avec Stan Wawrinka lorsqu’ils approchent de la zone de définition. Wawrinka est un joueur de tennis unique sur le plan de la compétition, qui grandit lorsqu’il passe à la deuxième semaine d’un Grand Chelem. Ses mots le préviennent déjà, il joue mieux que jamais depuis l’opération, mais devant il aura un joueur de tennis beaucoup plus libéré mentalement qu’il y a un mois. À la fois à l’aise avec leurs pieds immobiles et générant beaucoup de puissance, la vérité est que l’Allemand se débrouille extraordinairement bien mais le rythme de la balle suisse avec la balle lancée et en mouvement est la farine d’un autre sac.

À la fois plus à l’aise à l’envers, les parallèles avec lesquels ouvrir la piste et prendre le centre et l’initiative auront une pertinence particulière. Ce sera probablement un long match, avec les deux joueurs bien mentalement pour accuser des coups partiels et le renverser, offrant des alternatives. Wawrinka, qui sait déjà ce que c’est que de gagner à Melbourne et qui a cherché à se retrouver après un long moment à le poursuivre, devra prouver que le «H2H» est précisément le contexte physique.

Ils ont vu deux fois Stan et Sascha, tous deux sur piste difficile et les deux fois il y a eu la victoire de l’Allemand. Global H2H: 2-0.

Roger Federer contre Tennys Sandgren

Sûrement, par nom, la rencontre la plus inégale des quarts de finale. Le Suisse s’est débarrassé d’un cadre exigeant, car vu le rythme et la liquidité de ses mouvements, il aurait pu être éliminé avant John Millman ou avoir eu un pire moment s’il avait fait face à un profil plus cohérent que Marton Fucsovics. En tout cas, son expérience et son calme lui ont permis de revenir en demi-finale et il aura sûrement pris note de ce qui lui manquait lors des quatre affrontements précédents.

Devant un Tennys Sandgren tactiquement anarchique, très énergique et très agressif avec ses premiers coups, surtout de la droite, avec lequel il tentera de repousser ou d’arracher l’initiative d’un Roger qui trouve l’inspiration dans son jeu offensif, anticipant et martelant avec son service et sa conduite, devrait surprendre et déséquilibrer dans la défense, désordonnée, de son rival.

Il n’y a pas eu d’affrontements antérieurs entre suisses et américains.

Novak Djokovic contre Milos Raonic

Le dernier quart de finale, au bas du tableau, verra Novak Djokovic face à un coup de poing. Et selon l’histoire qui est connue entre sa raquette et celle de Milos Raonic, l’affaire peint une nette supériorité sur celle de Belgrade. Ce n’est pas nouveau que le numéro 2 mondial, et plus encore avec le tournoi si avancé, profite de nombreux avantages avec son repos sur le service du rival, un Raonic qui compte beaucoup sur son service mais qui fait beaucoup plus de choses, on verra si assez pour résister à l’excellent jeu phono dont se vante le septuple champion de l’Open d’Australie.

Sur les neuf fois où ils ont traversé, cinq étaient sur terrain dur, tous réglés avec la victoire de Nole. Global H2H: 9-0 pour le Serbe.

