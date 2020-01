Analyse du match Federer vs Millman

Roger Federer a joué pour la première fois contre John Millman à Brisbane, il y a cinq ans. La victoire 4-6 6-4 6-3 a pris les Suisses plus de deux heures, mais il n’y avait aucune raison de penser que c’était plus qu’un simple. Surtout que ce fut le premier match de Federer cette saison.

Roger Federer contre John Millman

Ensuite, nous avons eu l’évidence: le quatrième tour de l’US Open 2018 alors que Millman a étonné Federer en quatre sets pour refuser un quart de finale Federer-Djokovic. Le Suisse était sur le point de s’évanouir dans une humidité extrême et a transpiré une tonne dans une performance vraiment horrible. L’Australien a joué son jeu et la consistance de base solide comme le roc lui a valu la meilleure victoire de sa carrière.

Leur seule réunion de 2019 à Halle n’a pas été du tout facile pour les Suisses. L’herbe est généralement la cour de Federer, mais Millman a bien tenu son terrain dans une perte serrée.

Même après avoir vu trois matchs de cette rivalité étonnamment égale, il était encore une fois très facile d’écrire Millman avant le troisième tour de l’Open d’Australie 2020. Federer a été fabuleux dans ses licenciements de Steve Johnson et Filip Krajinovic et devait faire de même pour John Millman. Mais ce fut une fois de plus une tâche très difficile pour le 20 fois champion du Grand Chelem, qui a finalement réussi à y arriver. Qu’est-ce qui rend le jeu de Millman si efficace contre les Suisses?

Combinaison d’un excellent timing et d’excellentes compétences de retour

La pensée commune est que Federer se bat généralement avec de solides défenseurs. Est-ce une fausse déclaration? Définitivement pas. Mais alors comment expliquer certains des affrontements que Federer a dominés au fil des ans, comme le tête-à-tête 17-0 qu’il a sur David Ferrer. Pourquoi Millman, tout en étant sans aucun doute un concurrent bien pire que Ferrer dans son ensemble, pousse Federer à creuser plus profondément que l’Espagnol n’a jamais pu le faire?

La plus grande arme du Suisse est sans doute son timing suprême, une caractéristique qui lui permet de prendre du temps loin de ses adversaires et de prendre les balles à la hausse. C’est ainsi que les tirs de Federer semblent si puissants, mais ils ne nécessitent même pas autant de force. La plupart des grands récupérateurs sont habitués à récupérer les balles d’un mètre ou deux derrière la ligne de base.

Pas Millman cependant. L’Australien a attiré Federer dans de nombreux rallyes croisés où les deux joueurs se tenaient à peu près à l’intérieur du terrain. Peu de gens pourraient survivre à un tel match contre les Suisses. Mais John Millman le pouvait. Et comme c’est Federer qui est au crépuscule de sa carrière et un pas plus lent, il doit à tout prix rester en tête des rallyes.

Par conséquent, sa balle de rallye moyenne, en particulier celle prise à l’intérieur du terrain, a une marge d’erreur beaucoup plus petite que celle de Millman. L’Australien savait ce qu’il faisait en participant à de nombreux rallyes de type tennis de table, en particulier dans le premier set. Ils sont presque toujours allés en sa faveur car Federer ne pouvait tout simplement pas trouver le bon équilibre entre le risque et la patience. C’était un dilemme de savoir s’il fallait essayer de terminer les points tôt, mais peut-être commettre une erreur non forcée, ou jouer de nombreux rallyes plus longs et éventuellement s’épuiser.

Entrer dans la tête de Federer

En sortant sur l’une des plus grandes arènes de tennis au monde pour jouer Roger Federer, peu de gens se sentiraient confiants de leur chance de gagner. Mais John Millman n’a pas seulement cela, il le fait également savoir à son adversaire dès le départ. La façon dont l’Australien marche, ses expressions faciales – tout cela crie une chose au rival de l’autre côté du filet.

Je pense qu’il y a une raison claire pour laquelle nous n’avons jamais vu Federer détendu contre Millman. Il est simplement intimidé par ses ébats. Cela peut sembler étrange qu’un champion du Grand Chelem à 20 reprises puisse avoir un tel problème contre quelqu’un qui ne sera probablement jamais proche d’en gagner un. Mais la chose la plus importante est que Millman le croit et qu’il ne permet tout simplement pas à Federer de jouer cool et de se détendre.

Cette confiance se manifeste également dans de nombreux domaines différents – Millman semble avoir une très bonne compréhension du jeu et de ce qui devrait fonctionner et de ce qui ne fonctionnera pas. Sa préparation physique parfaite lui donne la possibilité de fatiguer potentiellement le Suisse – et il est prêt à courir pour chaque balle parce qu’il sait simplement qu’il peut le prendre.

Millman aime clairement la grande scène et a la bonne idée de la façon de jouer Federer d’un point de vue tactique. Bien qu’il puisse sembler un grinder impuissant dans de nombreux autres affrontements, il prend plus de risques contre les Suisses et ne recule jamais, quelle que soit la situation dans un jeu ou un set.

Hors de la zone de confort

C’est clair et simple – si vous autorisez Federer à jouer son jeu, vous perdrez probablement. Peu importe que vous soyez Rafael Nadal, Novak Djokovic ou John Millman. C’est pourquoi ceux qui ont poussé Federer le plus au fil des ans ont tous trouvé des moyens de déséquilibrer le Suisse et de le forcer à chercher différentes options.

Comme Federer ne pouvait pas vraiment soutenir un match agressif contre Millman, nous le voyons beaucoup plus passif qu’il ne le voudrait dans ce match. Loué pour son tennis de première frappe et pour avoir raccourci les points, le Suisse ne peut pas faire de même contre l’Australien. Cela l’a forcé aujourd’hui à jouer au tennis d’une manière qu’il n’avait pas l’habitude de faire.

Ne pas pouvoir prendre du temps à son adversaire oblige Federer à utiliser sa créativité. Et alors que le Suisse est probablement le joueur le plus complet de tous les temps et qu’il a beaucoup de changeurs de rythme dans son arsenal, cela le met sous pression constante. Lorsque vous n’êtes pas autorisé à jouer le jeu selon vos propres conditions, il est facile de commencer à trop réfléchir et de cesser de se concentrer sur l’idée de base du sport – frapper la balle avec le milieu de votre raquette et ne pas permettre à votre adversaire de faire de même .

Qu’arrivera-t-il à l’avenir?

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir si les deux se rencontreront à l’avenir, Federer ne voudra certainement pas voir le nom de Millman à côté du sien dans le tirage au sort. Le Suisse a eu quelques adversaires extraordinairement coriaces au fil des ans – David Nalbandian vient à l’esprit (Federer mène le face à face 8-7) – et il est juste de dire que John Millman sera toujours un problème pour lui.

L’Australien ne se sentira pas du tout surclassé, juste qu’il a raté sa chance. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la confiance suprême en ses capacités sera de nouveau présente lors de leur prochaine rencontre.

Photo principale:

