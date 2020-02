Analyse finale Dubaï 2020: Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas

Plusieurs hommes sont arrivés avec une dynamique positive Dubaï ATP 500 mais seuls les deux meilleurs ont pu entrer dans la cuisine. Plus précisément, les deux principaux chefs de série. Ces deux personnes ont été Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, mais pas dans cet ordre. S’ils nous disaient qu’une demi-finale allait durer 1h21min et les 2h35min restants, nous aurions sûrement placé le Serbe dans le premier. S’ils nous disent que l’un des deux finalistes survivrait à trois balles de match ce vendredi, peut-être que les jetons seraient tous allés sur la place grecque. Cependant, c’est l’Athénien qui obtient le plus de confort dans ce duel pour le titre. Sera-ce suffisant pour être champion? Quand vous jouez contre les meilleurs du monde, il semble que rien ne suffit.

Mais commençons par le début. Tsitsipas a été le premier à obtenir ce billet pour la finale, étant la deuxième finale consécutive à Dubaï, grâce à un exercice presque parfait contre Dan Evans, qui a remarqué le poids d’être en demi-finale et, surtout, le poids d’avoir devant un top10 . Les Britanniques ont tenté mais n’ont à aucun moment donné le sentiment d’avoir les armes pour arrêter le Grec, qui atterrit au dernier tour après avoir ajouté huit victoires consécutives. Les huit de Marseille et les huit de cette semaine, huit manches dans lesquelles il n’a livré qu’un set, un jour avant Jan-Lennard Struff en quart de finale. Ce fut le seul moment de faiblesse que nous lui rappelions.

La vérité est que le joueur hellénique a été scandalisé pendant deux semaines, non seulement à cause du niveau de tennis, qui signifie déjà tout, mais à cause de la force mentale et de l’habileté avec lesquelles il est confronté à chaque défi. Résister à la pression, accepter sa responsabilité et sortir sa meilleure version. Bien sûr, tout cela peut s’évaporer en un instant si de l’autre côté du filet nous plaçons un monstre, comme celui qu’il aura demain. “Je ne sais pas si avoir un visage positif avec Djokovic est un avantage, cela m’aide certainement à y faire face avec plus de confiance”, a déclaré le sixième raquette mondial cet après-midi. Homme, mis à choisir, mieux valait avoir gagné le Serbe deux fois plus de quatre que de ne jamais l’avoir fait.

Et que dit Nole? Pour le moment, il faut en avoir assez en finale, ce qui était tenu pour acquis mais que Monfils a tenté de boycotter avec des performances exceptionnelles. Le Français avait trois balles de match, dont deux avec son service, mais ce blocage mental historique contre les Balkans l’a empêché de terminer ce qui aurait été une victoire légendaire pour lui. Mais non, Belgrade a égalé sa 17e victoire consécutive contre le Parisien et a signé sa présence lors de la remise des trophées. Un séjour qui ne dure plus depuis 2015, date à laquelle il a perdu la finale contre Roger Federer. Cela fait longtemps, tellement que certains ne se souviennent pas que le Serbe est quadruple champion de cette épreuve, un bagage impérial dans lequel il lui faut écrire une page de plus. Après la mauvaise boisson d’aujourd’hui, j’ai peut-être déjà appris la leçon, même si j’ai un profil complètement différent devant Gael.

Le H2H pointe vers un 2-2 qui est encore court pour les références, mais cela nous dit déjà que le Grec sait comment faire ce voyage. Il l’a fait au Canada de 2018 et à Shanghai de 2019, fait intéressant, deux moments où Novak est arrivé avec suffisamment de confiance dans la valise. Mais l’Athénien a dépassé le meilleur du monde, le même qu’il aura demain devant ses yeux. Le service sera la clé, en plus de la guerre de recul que l’assurance proposera numéro un. Djokovic restera-t-il invaincu cette saison? L’hélène imparable continuera-t-elle un autre week-end? Nous devrons attendre demain à 16h00 pour rencontrer le nouveau (ou pas si nouveau) champion. Séquence contre séquence dans un film sorti aux Emirats.

