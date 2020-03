Anastasia Pavlyuchenkova: “Certains entraîneurs ont beaucoup d’ego”

Il ne semble pas Anastasia Pavlyuchenkova y Sam Sumyk ont achevé leur relation professionnelle de la meilleure façon possible. Nous ne vendrons pas non plus qu’ils sont restés des ennemis intimes, mais il est clair qu’entre eux il y avait une nette différence de points de vue. Dans une interview pour les médias locaux Kommersant, le Russe raconte ce qui l’a amenée à prendre cette décision et comment l’entraîneur français a “sauté” les stipulations pour annoncer leur séparation, ce qu’ils n’allaient en principe communiquer que plus tard. Un nouveau feuilleton à raconter en ces temps de quarantaine.

La vérité est que le classement actuel n ° 30 avait plusieurs raisons de se passer de Sumyk, mais il y en avait une avec plus de poids que les autres. “Ma blessure à la hanche a été causée par une erreur de mon entraîneur, Sam Sumyk, ainsi que de mon entraîneur physique. Tout au long de ma carrière, rien que mon épaule ne m’avait fait mal. Cette fois, je pense que la planification du tournoi et le processus d’entraînement étaient mauvais “, dit-il durement. «Quelques semaines après mon retour de Melbourne, j’ai battu Belinda Bencic, qui était la quatrième meilleure du classement, mais je n’ai pas pu jouer mon prochain match contre Kontaveit. Je me suis retiré des tournois de Doha et de Lyon pour bien préparer Indian Wells, mais le coronavirus est venu et a tout arrêté. Maintenant, j’ai récupéré et je me sens beaucoup mieux ».

Ensemble, ils ont commencé ce voyage dès la fin de l’été dernier, avant de commencer la tournée asiatique. Participer à la finale à Osaka et à Moscou était un ingrédient qui nous a fait penser que le meilleur manquait, et donc les quarts de finale sont arrivés à l’Open d’Australie. Cependant, le succès sur la piste n’a pas été suffisant pour que la relation reste latente. «Il est probablement l’entraîneur le plus respecté avec lequel il ait jamais travaillé, il est très habile, mais je ne juge pas les entraîneurs par leur nom ou leur mérite. Pour moi, la chose la plus importante est l’échange d’énergie qui se produit entre les gens, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Malheureusement, de nombreux entraîneurs ont un énorme ego et répètent trop souvent le mot «je». Pour cette raison, des problèmes surviennent souvent », avoue la joueuse de tennis de 28 ans.

Une fois la décision prise, la question était de savoir s’ils devaient ou non la communiquer à l’organisme public. C’est là que Sumyk a décidé de voler seul. «Je n’ai pas été surpris par ce qu’il a fait, pas du tout. Je pense que Sam a besoin d’un emploi maintenant, alors il voulait annoncer qu’il était libre, car je ne l’avais pas dit auparavant. La WTA m’a dit qu’il n’était pas temps de signaler une mise à pied d’un entraîneur, car la situation était très compliquée, mais Sam a décidé de l’annoncer tout seul. Pour qui c’était inattendu, ma décision d’arrêter de travailler ensemble était pour lui, peut-être qu’il n’était pas prêt pour ça.. Je ne pense pas non plus qu’il ait commis un crime, bien au contraire, maintenant j’ai l’impression qu’il a des ailes derrière moi », déclare-t-il sous un nouveau jour.

Pavlyuchenkova attend ces jours chez elle comme le reste des joueurs de tennis attendant que le circuit se remette en marche. Pour le moment, il n’a pas d’entraîneur … ou peut-être qu’il ne veut pas le révéler. «Dans ces types de questions, je suis toujours guidé par mes sentiments. Maintenant, j’ai un désir clair, une motivation pour gagner, je rêve toujours de remporter de nombreuses victoires, je me suis donc fixé la plus haute barrière. J’ai faim de sport, je suis prêt à travailler dur. J’ai déjà un peu pensé à qui pourrait être mon prochain entraîneur, mais je ne veux rien divulguer. Lorsque les tournois seront à nouveau clos, ce qui, je l’espère, le sera bientôt, tout le monde le saura “, explique le natif de Samara.

Et qu’adviendra-t-il des dates du tournoi? Est-ce que l’US Open et Roland Garros auront lieu avec seulement une semaine entre les deux? Allons-nous manquer de tennis jusqu’en 2021? Anastasia donne son avis et envoie un message révolutionnaire au vestiaire. “Si nous recommençons à jouer en juin, ce sera tout à fait normal. Bon, le seul changement c’est qu’on ne jouera pas avant début novembre, j’imagine que la saison va durer un peu plus longtemps. Peut-être qu’il est temps de changer les dates dans le tennisParce que jouer de janvier à novembre sans s’arrêter est une vraie folie. Cela ne se produit dans aucun autre sport. “

