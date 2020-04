Anastasia Pavlyuchenkova et son verrouillage particulier

L’urgence du coronavirus a contraint plus de la moitié de la population mondiale à faire face à un lock-out, et les joueurs de tennis font également partie de cette situation. Il y a ceux qui cuisinent, comme Rafel Nadal et Jannik Sinner. Il y a ceux qui jouent au tennis avec un mur pendant qu’il neige comme Roger Federer.

Ou en tant qu’ancienne joueuse Maria Sharapova, qui a partagé un numéro de téléphone portable avec ses fans. Ensuite, il y a tous les autres joueurs qui passent la journée de manière alternative. Comme le russe Anastasia Pavlyuchenkova qui a littéralement plongé dans la neige d’une manière assez particulière, portant un sous-vêtement de sport complet et des chaussettes.

Partageant une publication sur Twitter, elle a déclaré: “Le 1er avril en Russie … pas de blagues … ça continue de s’améliorer.” Actuellement, elle est dans le top 50 du classement WTA, mais elle a également atteint la 13e place du classement féminin. Quant aux résultats du Grand Chelem, Pavlyuchenkova a atteint les quarts de finale dans les quatre tournois du Grand Chelem.

La Russe a bien commencé son 2020, atteignant les quarts de finale de l’Open d’Australie: à partir de la 30e tête de série, Pavlyuchenkova a éliminé des joueuses de tennis telles que Karolina Pliskova et Angelique Kerber avant d’être éliminée par l’éventuel finaliste Garbine Muguruza.

La saison de tennis 2020 est suspendue jusqu’au 13 juillet 2020, après l’annulation de Wimbledon et de toute l’herbe-swing. Cependant, on ne sait toujours pas quand les joueurs pourront revenir sur le terrain, car l’urgence COVID-19 est toujours en cours.

1er avril en Russie ❄️ pas de blagues … ça ne cesse de s’améliorer. #QuarantineLife pic.twitter.com/0s38J7fX7r – Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) 1 avril 2020