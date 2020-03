Anastasia Pavlyuchenkova parle des raisons de sa séparation avec Sam Sumyk

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova a déclaré qu’elle avait décidé d’arrêter de travailler avec l’entraîneur Sm Sumyk, car elle n’avait pas trouvé leur partenariat efficace. S’adressant au site GoTennis.Ru, le Russe de 28 ans a déclaré: “La WTA m’a dit que ce n’était pas le moment de parler d’une rupture avec l’entraîneur – la situation est trop compliquée.

Mais puisque Sam lui-même a décidé d’annoncer cela, je pense que je dois également clarifier quelque chose. C’est ma décision, il n’est donc pas question de délit. Il voulait dire qu’il était libre, car je ne l’avais pas fait en premier. Je pense qu’au contraire, c’est pour lui que ma décision d’arrêter la coopération était inattendue.

Il est peu probable qu’il soit prêt pour cela. Sam est un excellent entraîneur. Mais je ne juge pas les entraîneurs par leur nom ou leur mérite. Pour moi, la chose la plus importante est l’échange d’énergie qui se produit entre les gens, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie.

Hélas, de nombreux entraîneurs ont un énorme ego et ils répètent trop souvent le mot “je”. Pour cette raison, des problèmes surviennent souvent. ”

Pavlyuchenkova poursuit: “Après l’US Open, nous avons commencé à travailler ensemble. Sam s’est envolé pour moi dans le sud de la France, où nous avons passé une semaine d’essai de formation, puis nous sommes immédiatement allés au Japon.

Lors du tournoi d’Osaka, j’ai montré un bon résultat, j’ai joué en finale, même si je ne peux pas dire que Sam a un grand mérite dans ce domaine – tout de même, à ce moment-là, nous avions travaillé un peu plus d’une semaine. Il est important de considérer qu’avant de commencer à travailler avec Sam, j’ai traversé une étape difficile de ma carrière.

Je ne savais pas ce que je ferais et où déménager. Le processus d’entraînement n’était pas conçu pour moi, il semblait donc qu’un entraîneur coriace qui aime la discipline me conviendrait. Viennent ensuite de bons résultats – la finale à Moscou, les quarts de finale à l’Open d’Australie.

Nous avons fait un excellent travail, mais l’initiative de mettre fin à notre coopération, comme je l’ai dit, est venue de moi. Je l’ai fait juste après mon retour d’Indian Wells. J’ai senti que quelque chose n’allait pas là-bas, à l’Open d’Australie. Je n’aimais pas l’ambiance dans l’équipe, je ne pouvais pas m’ouvrir sur le court ou au-delà.

Oui, en Australie, j’ai montré un bon résultat, mais n’oubliez pas – un joueur de tennis joue sur le terrain, pas un entraîneur. Il est important pour moi de maximiser les relations avec l’entraîneur, avec l’équipe – c’est la clé du succès, sans laquelle le progrès est impossible.

Dans ces domaines, je suis guidé par mes sentiments. Maintenant, j’ai un grand désir, et la motivation pour gagner, je veux toujours gagner beaucoup et réussir. Je me mets la barre la plus haute. Je ressens une faim de sport, prêt à travailler dur. Tout le reste – le nom, l’âge, l’origine du coach, qu’il a coaché ​​avant moi et le nombre de titres qu’il a remportés – n’a pas d’importance.

J’ai commencé à comprendre cela seulement avec l’âge et l’expérience. “La Russe dit qu’elle a quelques noms en tête quand il s’agit de nouveaux entraîneurs mais qu’elle ne dévoilera la même chose que quand elle se rapprochera de jouer les tournois.