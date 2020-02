Anastasia Potapova parle de son potentiel et de sa progression en 2020

Son nom résonne depuis longtemps dans les mentors du circuit WTA et est perçu par beaucoup comme l’une des grandes révolutions à venir dans le tennis féminin. Anastasia Potapova a battu des records de précocité au stade junior et maintenu une rivalité intime avec Amanda Anisimova, l’autre des jeunes promesses d’un lot de joueurs de tennis qui promettent des émotions fortes. Son jeu basé sur la recherche inexorable du coup d’État gagnant requiert une grande cohérence physique et mentale, que le Russe essaie de construire avec des plans d’entraînement ambitieux, comme décrit sur le site de la WTA. Barcelone et Dubaï accueillent depuis des semaines ce joueur de tennis d’une grande équipe de travail internationale, qui tente de se consolider dans le top 100 et prendre comme référence les défaites des derniers matchs qui peuvent être un tournant dans sa carrière.

-Identité russe et vie cosmopolite. “J’adore être en Russie pendant quelques semaines. Je sens que je suis quelque peu déconnecté de mon pays en voyageant tellement et en restant à l’extérieur de mon domicile pendant presque toute l’année. Je dois retourner à mes origines, même si c’est une semaine. Manger de la nourriture russe, parler dans mon la langue … L’autre jour, je regardais un match avec ma mère de Serena, j’ai commencé à le commenter et je l’ai fait en anglais, sans m’en rendre compte jusqu’à ce que ma mère me le dise. Je n’aime pas du tout le froid, si je vivais dans un été permanent, mais il est bon pour ma stabilité émotionnelle de retrouver mes origines “, explique un joueur qui est formé par Iain Hughes, ancien mentor de Bencic et Svitolina, et qui n’hésite pas à faire des stages dans différentes parties du monde.

-Rechercher la cohérence des pistes. “Parfois, je trouve difficile de maintenir la stabilité émotionnelle sur la piste et je me précipite pour attaquer. Je pense que l’année dernière je me suis beaucoup amélioré et maintenant je sais comment anticiper quand je peux avoir une crise pendant le match et modeler mon jeu pour réduire son impact “, a déclaré une femme qui a perdu à l’US Open 2019 contre Coco Gauff dans un match qui a laissé sa marque. “J’ai fait l’un des meilleurs sets de toute ma vie, j’étais complètement déchaîné, mais ensuite j’ai perdu ma concentration, j’ai commencé à faire des choses plus imprévisibles et Coco m’a gagné le terrain. C’est une joueuse impressionnante. Ça fait beaucoup de mal de perdre ce match, mais je sens que J’ai appris de cela “, a déclaré Anastasia.

-Ce que signifie affronter Serena Williams. “J’ai rêvé de la possibilité de lui faire face toute ma vie. Depuis la première fois que j’ai ramassé une raquette, Serena était dans mon esprit. C’était incroyable de la voir de l’autre côté du filet, je pense que ce jeu m’a fait voir beaucoup de choses dans le que je dois travailler pour être une championne. Pour moi, elle est la meilleure athlète de tous les temps et j’espère que je pourrai lui faire face à nouveau et mettre en pratique tout ce que j’ai appris lors de cette réunion “, a expliqué une femme qui veut cailler une bonne performance dans le WTA Premier St. Petersburg 2020 et continuer à prendre des mesures sur son chemin vers la gloire.

