Ancien entraîneur de Dominic Thiem: il sera n ° 1

Gunter Bresnik a suivi l’ancien étudiant Dominic Thiem tout au long de l’Open d’Australie cette année et a été impressionné par la façon dont l’ancien n ° 4 mondial a joué dans la finale électrique en cinq sets qu’il a perdu contre Novak Djokovic. “À court terme, il sera numéro 3, à long terme, il sera numéro 1”, a déclaré Bresnik lundi dans le programme ServusTV “Sport und Talk”.

«Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer auraient vu Thiem comme le futur n ° 1 mondial il y a quelque temps. Le joueur de 26 ans les a tous battus à plusieurs reprises. Le top 3, top 5 – parce que Andy Murray et Stan Wawrinka je ne veux pas être exempté – il a battu tout le monde pendant leur prime time.

Chapeau au gars. Il a le jeu et il le livrera », a déclaré Bresnik. Il a été impressionné par la façon dont Thiem a évolué depuis son entrée en scène. «Il était malheureux que la finale n’ait pas tout à fait fonctionné pour Thiem.

Mais il n’y a pas de honte à perdre face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie. Si vous êtes avec quelqu’un depuis tant d’années, il est intéressant de voir ces petits changements. “En parlant de l’entraîneur actuel de Thiem – Nicholas Massu, Bresnik a déclaré:” Massu est un type différent.

La dernière chose dont il a besoin est un professeur senior comme moi. Ce qui est important pour Thiem, c’est la mentalité sud-américaine de Massu. Il voit tout un peu plus mal, Dominic le fait bien. L’harmonie et l’agréable maniabilité de Massu sont plus importantes que les durs entraînements à long terme ».