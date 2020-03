Anderson: “Être père m’a donné une perspective différente de la vie”

Kevin Anderson Il a montré son côté le plus sentimental en faisant référence sur le site Web de l’ATP à ce que cela signifiait pour lui d’être le père de Keira, sa première fille. “Étant blessée, j’ai pu passer beaucoup de temps avec elle. Je n’ai pas vraiment vécu presque la vie de joueuse de tennis en tant que père. J’adore passer du temps avec elle, juste la regarder progresser en tout, voir comment elle s’accroche aux choses, commence à ramper, Il dit ses premiers mots. J’ai beaucoup appris d’elle et cela me donne un regard différent sur la vie, mais cela ne veut pas dire que je n’ai plus d’ambition pour le tennis. J’ai encore faim de grands succès “, a-t-il précisé.

