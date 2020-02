Andorre a un nouveau héros: Victoria Jiménez Kasintseva

Marcher sur son premier cadre final du Grand Chelem et être le plus jeune des 64 participants, même pas avec une boule de cristal, nous aurions pu prévoir qu’une fille de 14 ans finirait par s’imposer dans la finale individuelle féminine de la Australie Junior Open. Mais le tennis nous donne toujours des surprises comme ça, comme Victoria Jiménez Kasintseva. Le joueur de tennis andorran, que nous avons vu conquérir le tournoi U16 du Mutua Madrid Open il y a moins d’un an, a multiplié ses bénéfices jusqu’à ce qu’il devienne ce type de diamant avec un éclat différent des autres. Un potentiel encore à découvrir que, pour l’instant, il a déjà servi d’histoire à Melbourne.

Et c’est que l’histoire n’avait jamais rencontré un joueur de tennis andorran, homme ou femme, qui a réussi à décrocher un titre du Grand Chelem, quelle que soit la catégorie. “Ce fut un tournoi très difficile, je n’ai jamais vraiment pensé que j’allais gagner”, a-t-il avoué quelques minutes après la finale. “Je suppose que j’ai beaucoup combattu pour l’obtenir. J’étais sur le point de perdre plusieurs matchs, mais j’ai continué à me battre. J’ai une personnalité très forte, quelque chose de bien et de mal à parts égales, c’est un pouvoir que je porte en moi. C’est ainsi que j’ai réussi à réaliser ces coups et à remporter la finale. En ce moment, c’est fou de penser que je suis le champion, c’est incroyable, je suis très heureux d’être venu ici. »

Cette souffrance qui a réussi à battre Weronika Baszak en finale est la même que celle qu’il avait connue lors des tours précédents pour contourner les marqueurs adverses. Une mentalité de fer qui se démarque Jordi Arrese, son deuxième entraîneur depuis septembre dernier, en pourparlers avec Point de rupture. “Elle a une très bonne tête, elle est très combattante, très féroce sur la piste, ce qui lui fera gagner de nombreux matchs”, a déclaré la médaillée olympique de Barcelone en 1992.

Ce samedi, cependant, n’a pas été facile. “J’ai commencé le jeu un peu nerveux. Je veux dire, je jouais dans la Rod Laver Arena, il y avait beaucoup de gens qui regardaient, je me sentais un peu nerveuse », se souvient Victoria en se référant à ces deux doubles fautes qu’elle a commises lors des deux premiers points du match. «Ensuite, je me suis calmé et j’ai commencé à déployer mon tennis. J’ai trouvé un moyen de jouer un peu mieux qu’elle, je suppose que c’est comme ça que j’ai obtenu le deuxième set. Puis, dans le troisième, j’ai réussi à jouer aussi bien qu’au deuxième. Au final, je perds le premier set car je commence le match très nerveux », argumente l’Andorre.

Vicky, formé par son père Joan Jimenez, a expliqué lors de la conférence de presse qui a suivi l’influence que sa famille avait à l’époque pour parier sur le tennis comme mode de vie. «J’ai pris une raquette pour la première fois à l’âge de trois ans, mais ce n’est qu’à six ans que j’ai commencé à jouer avec mon père. Il avait une petite académie, en fait assez grande. C’est là que j’ai commencé avec d’autres enfants. Il y a deux ans, lorsque j’ai déménagé d’Andorre à Barcelone, j’ai commencé à pratiquer professionnellement. Actuellement, je vis toujours entre ces deux endroits, mais c’est à ce stade que j’ai commencé à m’entraîner à ce niveau », explique le champion, un polyglotte qui, en plus du tennis, maîtrise également couramment cinq langues: espagnol, français, catalan, anglais et russe .

Et maintenant quoi? Il est clair qu’il y aura du temps pour célébrer ce grand tournoi, mais avec 14 ans, l’apprentissage ne s’arrête pas. “Maintenant, je vais faire une deuxième pré-saison, un mois pour changer les choses et mettre beaucoup l’accent sur la préparation physique”, répond Victoria, qui retournera à Barcelone pour travailler dur avec son père et Jordi Arrese sur des aspects essentiels tels que le service et la volée. . “De toute évidence, il est temps d’améliorer certains de mes coups, puis je jouerai mon prochain tournoi en mars, un 15K en France. J’essaie d’aller pas à pas, cette année j’aurais encore trois tournois du Grand Chelem à disputer, on verra. Je veux aller lentement, sans hâte, de tournoi en tournoi ».

