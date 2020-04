Andre Agassi bat Pete Sampras pour une deuxième couronne à Miami

Entrés dans la saison comme les meilleurs joueurs du monde, Pete Sampras et Andre Agassi se sont démarqués des autres en 1995, prouvant leur statut au cours des trois premiers mois de la saison après s’être affrontés dans trois grandes finales!

Andre a remporté le titre à l’Open d’Australie au début, battant Pete en quatre sets avant de perdre en finale d’Indian Wells, Sampras l’emportant 7-5 dans le troisième set pour lever la couronne. Deux semaines plus tard, ils se sont rencontrés dans une autre finale, cette fois à Miami, où Agassi a remporté une victoire 3-6, 6-2, 7-6 sur le double champion en titre en deux heures et 13 minutes pour sa cinquième couronne Masters 1000 et le premier en Floride depuis 1990.

André a servi à 70% et perdu 26 points en 14 matchs avec service, subissant une pause de quatre occasions offertes à Pete. D’un autre côté, Sampras a dû travailler dur derrière le tir initial pour rester du côté positif du tableau de bord, ne décrochant que 49% du premier service et gérant huit occasions de pause.

Il a sauvé six de ceux-ci pour rester en lice, même si cela ne suffisait pas pour le deuxième titre consécutif du Masters 1000, échouant dans le bris d’égalité décisif et manquant une chance pour un “double Sunshine”. Étonnamment, Agassi a pris le dessus dans les points les plus rapides après avoir limité Pete à seulement neuf as, remportant 19 des 31 échanges les plus prolongés pour devenir un vainqueur mérité.

Quelque chose d’extraordinaire s’est produit lors du cinquième match du deuxième set, probablement invisible dans toute autre finale du Masters 1000, tout commençant de 0 à 40 au service d’Agassi. Face à trois chances de pause, Andre a remporté pas moins de 19 points d’affilée, prenant d’assaut Sampras pour remporter le set avec style et prendre de l’élan devant le décideur, mettant fin à la séquence uniquement au troisième point du premier match du set numéro trois!

Pete a récolté le premier sang dans le deuxième match de la rencontre, gagnant une pause avec un vainqueur en crosscourt dans ce qui serait sa seule chance de pause pour un set et demi, repoussant trois points de rupture dans le cinquième match pour rester devant.

Agassi a eu une énorme occasion de retirer la pause à 3-5 lorsque Sampras a servi pour le premier match, les gaspillant tous pour ramener Pete dans le match. Sampras l’a fermé après quatre égalités pour prendre le premier match 6-3 après 43 minutes, semblant bien imposer la tête du set numéro deux également après avoir créé trois points de rupture à 2-2.

Le dos poussé contre le mur, Andre a commencé à dominer sur le terrain et a repoussé toutes les chances de pause pour une prise importante après une erreur forcée de Pete. Cela a fait tourner les tables et Agassi était sur une lancée maintenant, rompant à l’amour dans le match six pour assurer la première avance du match et cimentant la pause avec une prise à l’amour pour se déplacer de 5-2.

En survolant le court à ces moments-là, André a réussi une pause amoureuse dans le huitième match pour prendre le set 6-2, entrant dans le set final avec un coup de pouce massif de son côté du court! Les deux joueurs ont bien servi dans les premières étapes du troisième set, avec André se déplaçant 4-3 devant après trois égalités dans le septième match, gardant Sampras loin des chances de pause.

Les retourneurs n’ont gagné que quatre points au cours des cinq derniers matchs et le bris d’égalité décisif est devenu inévitable, à commencer par quatre vainqueurs de service pour un 2-2. Un vainqueur de la volée au filet a poussé Agassi 3-2, gagnant une mini-pause après une faible volée de Sampras pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Andre a remporté un rallye fantastique au huitième point pour rester 5-3 devant, gagnant trois balles de match après une solide attaque de revers une minute plus tard. Un autre bon retour a livré le dixième point et le titre à Agassi qui allait devenir le n ° mondial. 1 pour la première fois 15 jours plus tard.