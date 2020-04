Andre Agassi, cinquante ans d’une vie de contradictions

Pour résumer la vie de Andre Agassi il faudrait un livre. Oh attends, tu l’as déjà. Juste un instant: cet article peut contenir des spoilers. Si vous n’avez pas lu Open, il faut du temps pour l’acheter. Il n’y a aucune excuse. Aujourd’hui, son protagoniste a 50 ans. Il s’avère qu’il n’y a pas longtemps, le soi-disant Kid de Las Vegas est entré dans l’Olympe de tennis. Il a laissé ses enfers derrière lui, mais jamais complètement derrière, car il est difficile de combattre sa vie. Pour André, le tennis était sa vie. Et pourtant, elle détestait ça. Quelle contradiction, non?

Il en a parlé avec son frère, Philly, dans cette pièce divisée par une ligne blanche nette, comme celle de la piste du jardin de sa maison. Je déteste le tennis. Il en a discuté avec JP, son “conseiller spirituel” à un moment de sa carrière. Je déteste le tennis. Il en a discuté avec Perry Rogers, son meilleur ami d’enfance. Je déteste le tennis. J’ai parlé avec Gil Reyes, qui est probablement le chiffre le plus important vers la maturité. Je déteste le tennis. Non, André, tu ne le détestes vraiment pas. Oui oui je déteste ça.

C’est une haine qui, pour être compris, nous fait voyager dans cette maison à la périphérie de Las Vegas dans laquelle son père, un ancien combattant iranien, avait construit cette toute-puissante machine qui crachait des boules de sa bouche: Le dragon. Agassi voulait seulement aller à Cambridge ou 7-Eleven, mais il a passé les jours à rendre des balles à ce dragon. Cela a-t-il vraiment amélioré les choses? Oui, bien sûr, cette machine a fait d’Agassi le possesseur d’une anticipation jamais vue auparavant, d’une capacité naturelle à jouer au tennis sur la ligne de base. Cela lui a donné un coup droit mortel et un revers mortel, avec une capacité de maître pour le futur bateau par le bas.

Cela le rendait meilleur dans son domaine. Mais c’est qu’André Agassi s’est toujours rebellé contre “son”. Cela l’a amené à violer les règles de façon continue à l’Académie Nick Bollettieri, a fait que son personnage a été saisi par des pressions extérieures et, surtout, l’a privé d’un manque d’affection et d’un sentiment de liberté qui expliquent bon nombre de ses descentes aux enfers. . De cela Agassi ne pouvait jamais se détacher, car c’était tout simplement impossible. Ce n’est pas que sa vie était le tennis, c’est que le tennis était au-dessus de sa vie. Comment ne pas le détester.

Cette sécurité naturelle qui vous donne une apparence supérieure avec la raquette a fait battre les records de précocité à Las Vegas. C’était un enfant exposé à la gloire. Je ne savais pas que cet endroit avec Canon «L’image est tout» lui donnerait une renommée dont il voulait se débarrasser. Ces collants roses ce qu’il appelait “la lave chaude” et ces coiffures qui éveillaient les yeux et les bavardages du public étaient un moyen de se protéger. Agassi voulait une coquille, mais les gens exigeaient une personnalité. Et bien sûr, lorsque vous découvrez juste avant la fin de Roland Garros 1990 tes cheveux tombent par à-coups, tu paniques. Les yeux, pas les cheveux naturels: celui de ces postiches que j’ai utilisés.

“Alors que je m’échauffe avant le match, je prie. Pas pour obtenir une victoire, mais pour empêcher le postiche de tomber … que mon père a abattu en plein vol. J’entends déjà le cri étouffé du public. J’imagine des millions de personnes qui se rapprochent de leur télévision, se tournent pour se regarder et se disent, dans des dizaines de langues et dialectes, quelque chose comme: Les cheveux d’Agassi sont-ils tombés? “

Les cheveux d’Agassi ne tombent pas, mais perd la finale. Il le perd parce qu’il ne peut pas penser, car une fois Andrés Gómez libéré, l’Américain n’a pas de plan B. Il perd aussi le suivant, avant un certain Pete Sampras, un gamin n’augurait pas un bon avenir. Qui allait nous le dire, hein. Heureuses contradictions, André.

Dans Wimbledon 1992 Son premier Grand Chelem est arrivé. Un lieu qui, depuis son arrivée, lui “déplaît”. “Je n’ai jamais aimé les règles, encore moins les règles arbitraires. Pourquoi devrais-je porter du blanc? Je ne veux pas porter du blanc. Que donneront ces gens de quelle couleur sont mes vêtements?” Je ne vous ai pas dit que cette année-là, Agassi était très motivé pour remporter le tournoi. Parce que? Pour une règle simple, une tradition: être au Baile de Campeones, où je m’attendais Steffi Graf, dont il était tombé follement amoureux. Déteste les règles de Wimbledon et veux-les en même temps. Cet André est plein de contradictions, hein?

Et ce ne sont pas les seuls, il y en a bien d’autres. La figure d’Andre Agassi est excitante car il est un métaphore de la vie: nos faiblesses et nos peurs sont toujours présentes. Parfois, nous devons vivre avec eux et d’autres, nous devons les surmonter. Lentement, car la maturité se décline de mille et une façons. Ce sont cinquante ans qui démontrent que, parfois, prendre une raquette n’est pas tout, et que le bonheur n’est pas en contradiction avec l’obsession, que ce soit la vôtre ou celle d’autrui. De la main d’André, nous en sommes venus à détester le tennis, mais nous nous entendons toujours avec lui et nous finissons par l’aimer.

Joyeux anniversaire enfant.

