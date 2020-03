Andre Agassi coule Boris Becker pour le match pour le titre

Formé en 1990, l’ATP Tour a rassemblé les événements du Grand Prix et du WCT, créant une nouvelle organisation de tournois et établissant le niveau premium des championnats ATP. Ce qui allait devenir le niveau Masters 1000 a commencé à Indian Wells en mars, les meilleurs joueurs du monde se battant pour le titre.

Boris Becker, Stefan Edberg, Andre Agassi et Jim Courier ont été les joueurs à battre sous le soleil californien, atteignant la demi-finale et définissant l’enceinte palpitante dans la quête de la couronne. Boris Becker, la tête de série, a su jouer à Indian Wells, remportant des titres en 1987 et 1988 et espérant la troisième de la première saison de l’ATP Tour.

Malgré un bon départ, ce n’était pas pour les Allemands ce jour-là, Agassi revendiquant un triomphe de 6-4, 6-1 en moins de 70 minutes, battant le numéro un mondial. 2 pour la première fois en quatre rencontres après avoir remporté dix des 11 derniers matchs!

Andre a forcé une erreur de Becker lors du premier match avant que Boris ne tire un as lors du deuxième match pour égaliser le score à 1-1, défendant bien au troisième match pour prendre une pause et une avance rapide. Becker a tenu à 15 avec un as dans le quatrième match pour rester en tête, offrant une autre prise confortable dans le sixième match après un vainqueur de service pour un avantage de 4-2.

L’Américain a clôturé le septième match avec un tir parfait et a retiré la pause dans le suivant après un retour solide que Becker n’a pas pu contrôler au filet. Dans le neuvième match, Agassi a survécu à une chance de pause et à quatre égalités pour avancer et prendre un élan qui le garderait à la fin de la rencontre.

Il a battu Becker dans le dixième match avec un vainqueur de la volée, prenant le premier match 6-4 et se classant comme favori dans le deuxième set. Boris a marqué un revers dans le deuxième match pour subir la deuxième pause consécutive, perdant du terrain et permettant à André d’ouvrir une avance de 3-0 avec un as dans le troisième match.

L’Américain a saisi une autre pause dans le quatrième match et s’est tenu amoureux d’un vainqueur de service pour sprinter plus près de la ligne d’arrivée, forçant Boris à servir pour rester dans le match. L’Allemand a sauvé une balle de match dans ce sixième match, mais tout était fini après un revers du vainqueur d’André lors du match suivant qui l’a propulsé en finale.