«Andre Agassi est parmi les meilleurs joueurs du monde»

Dans l’un des matchs les plus attendus du quatrième tour de l’US Open 2001, le numéro un mondial. 2 et l’ancien champion Andre Agassi ont battu le jeune Suisse Roger Federer 6-1, 6-2, 6-4 en une heure et 23 minutes pour avancer dans les quarts.

Jouant pour la première fois depuis juillet, Roger a remporté trois matchs à New York pour affronter la star à domicile qui s’est avérée trop forte, repoussant les neuf chances de pause et offrant cinq pauses sur six occasions pour laisser Roger loin derrière et avancer dans le prochain tour.

“Agassi n’a pas ce service incroyable qui vous laisserait sans chance; d’un autre côté, ses coups de fond sont incroyables, vous avez le sentiment qu’il ne manque jamais. Il est très difficile de supporter des rallyes crosscourt avec lui, de chaque aile; J’ai dû risquer beaucoup par rapport à la ligne de base ou essayer de rentrer après le retour, en essayant de terminer les points au filet alors qu’il me maintenait sur la ligne de base.

Quand j’ai finalement trouvé du rythme, il était trop tard pour faire un changement. Andre a eu un retour incroyable après avoir été classé 120e ou peu importe ce qu’il était, revenir à presque le numéro 1. Ouais, peut-être qu’il est le meilleur joueur avec Kuerten en ce moment, Rafter et Sampras.

Agassi a fait un travail incroyable et je dois certainement lui en rendre hommage. La façon dont il joue, c’est impressionnant de voir comment il peut rester au sommet sans avoir ce luxe pour gagner des points rapides comme Sampras, travaillant très dur depuis la ligne de base depuis plus de dix ans maintenant. Si chaque joueur était aussi bon qu’André, il serait très difficile d’atteindre le sommet. ”