André Agassi et son secret le mieux gardé: la langue de Becker

Vous ne trouverez pas beaucoup d’exemples d’une animosité sportive aussi claire, bien que presque tous soient proches dans le temps qui nous occupera désormais, celui qu’ils ont consacré Andre Agassi y Boris Becker. Remarquez si l’affaire était tendue que le deuxième baiser dédié pendant les jeux à la petite amie du premier, Brooke Shields, bien que cela ne soit pas si long depuis que Nick Kyrgios a franchi cette ligne dans un match contre Stan Wawrinka, sans rien de spécial pour Donna Vekic . Cet épisode qui impliquait le partenaire d’André n’était que la pointe de l’iceberg d’une relation de tennis qui, justement là, dans le cadre simplement stratégique, contient l’un des secrets, déjà révélé, le plus étonnant de l’histoire du tennis.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les baisers de Boris dans l’air que Shields elle-même décrit comme “la chose la plus humiliante qu’un joueur de tennis puisse faire à un autre”, se sont produits en demi-finale de l’US Open de 1995, l’avant-dernière confrontation entre les deux. Ce serait la neuvième victoire des dix en 14 matchs que Las Vegas marquerait après avoir perdu les trois premiers du face à face avec l’Allemand. Pour expliquer le tournant et l’inversion de la tendance des résultats entre les deux en 1990, sans qu’il y ait d’alternative, plusieurs facteurs ont été mis en commun. Parmi eux, le plus logique: Agassi est passé d’un jeune inexpérimenté à un joueur de tennis émergent, avec un jeu progressant sans frein, tandis qu’un changement progressif dans les tactiques utilisées par l’élève de Bob Brett, représenté par Ion Tiriac, jouant plus de la contre le danger d’être continuellement transmis sur le net par les Américains.

Cependant, l’intrahistoire, déjà convertie en une histoire partagée, raconte une circonstance qui semble être une légende racontée à la lumière du feu par quelqu’un à qui un fantôme est apparu dans le but de magnifier le mythe d’André Agassi. Le fait est que celui du Nevada a commencé à obséder après avoir chuté trois fois de suite, les trois premiers duels, avec Boris Becker, et nous savons déjà que lorsqu’un grand talent devient obsédé par quelque chose, des choses importantes et révélatrices se produisent généralement. L’Européen était à la fin des années 80 l’un des meilleurs joueurs du monde, il était à son apogée dans le tennis et dessinait un service formidable, varié et imprévisible à cette époque pour qui deviendrait plus tard la véritable référence du circuit et de toute l’histoire soustrayant le service de l’adversaire.

Agassi a commencé à regarder les jeux Becker à la télévision, au format Beta à l’époque, et a détecté un modèle de comportement au service de Boris, qu’il a trouvé si difficile à interpréter et à briser. L’ancien numéro 1 au monde avait besoin d’une porte pour entrer, même s’il s’agissait d’un raccourci, d’un rabat de chat au cas où. Un point de faiblesse. Sur le plan technique, il n’existait pas, ni sur le plan émotionnel non plus, puisque Boris ne jouait pas compressé, étant le dominant de la rivalité. Mais parmi toutes ces vidéos et ces moments, Agassi a remarqué un gros plan sur le visage blanc et germanique de son rival. Au point suivant, ce qu’il avait vu ne s’est pas produit, mais peu de temps après, il s’est reproduit. C’était la langue de Boris. La langue de Becker, le muscle, pas l’espagnol de Gustavo Adolfo, s’échappa de la bouche en une multitude de coups de pied et resta immobile, à l’intérieur, la bouche fermée, dans une multitude d’autres.

Et André Agassi, transformant les données en analyse, a trouvé la réponse.

Boris Becker était un peu évident. Il avait un mouvement habituel avec sa langue en se balançant pour exécuter le service: s’il fermait la bouche, le service allait au centre de la cour; s’il glissait sa langue d’un côté, alors il effectuerait sûrement un service ouvert. J’ai passé quelques heures à regarder de vieilles vidéos, et il n’y avait pas de HD ou le nombre de caméras avec lesquelles les jeux sont télévisés aujourd’hui, mais dans certains gros plans de la télévision, on a vu comment Boris a tiré la langue avant de servir. “

André l’a donc raconté, entre autres, au milieu de la diffusion d’une réunion au cours de laquelle Boris est apparu dans les tribunes. Une fois le secret découvert, Agassi a reconnu plus tard que la possession de ces informations nécessitait une utilisation intelligente et intermittente qui ne rendait pas ses connaissances évidentes, ajoutant l’incrédulité à la découverte. Agassi finirait par ajouter huit victoires consécutives après avoir perdu les trois premiers duels. «Le plus difficile était de ne pas lui faire savoir que je le savais. J’ai donc dû résister à la tentation de lire continuellement ses services et de choisir quand il allait utiliser ces informations. »

Entre les deux, Agassi perdrait en demi-finale de Wimbledon en 1995, une défaite qui, comme il le reconnaîtrait dans son autobiographie, serait complètement dévastatrice pour lui, en raison du rival, de la scène et de l’inattendu, Becker étant déjà un vétéran et à la main de son secret. mieux gardé. La langue de Boris était son meilleur allié, un petit espion que personne n’avait remarqué, de sorte que la défaite était un coup très dur pour lui. Les années passeraient, les deux ne se feraient face qu’une seule fois, avec la victoire d’Agassi, Boris prend sa retraite peu de temps après, mais l’histoire écrit un dernier moment intime, lors d’un Oktoberfest en tant que coopérateur nécessaire et litres de bière poussant la confession.

07/12/2018 12:07

La demi-finale où Boris Becker couperait la séquence de huit défaites consécutives contre Agassi grâce à Nick Bolletieri, ancien entraîneur de l’Américain.

Continuer à lire

«J’en ai parlé à Boris après sa retraite. Nous étions à l’Oktoberfest, nous avions une pinte et je n’ai pas pu m’en empêcher. «Savez-vous que vous aviez l’habitude de bouger la langue et que vous avez fait un service ou un autre?» Il est tombé de sa chaise. Et il a admis qu’il était habituel de rentrer à la maison après avoir perdu un match contre moi et commenté à sa femme: «Ce n’est pas normal , c’est comme si vous lisiez dans mes pensées ».

.