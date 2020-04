Andre Agassi remporte la sixième et dernière couronne contre Carlos Moya

En 1990, Andre Agassi est devenu le premier champion du tournoi Masters 1000 à Miami, dominant l’événement au cours des 15 prochaines années et marquant plus de victoires que n’importe quel autre joueur de Floride. Le dernier titre d’André à Miami est venu en 2003, surmontant les plus jeunes adversaires et soulevant la 16e et avant-dernière couronne du Masters 1000 juste avant le 33e anniversaire.

Les têtes de série Lleyton Hewitt et Marat Safin ont été évincés lors du premier match, suivis par Juan Carlos Ferrero et Andy Roddick qui ont dû faire leurs mendiants après le troisième tour, avec Andre Agassi, Roger Federer et Carlos Moya qui se qualifient pour les quarts.

Là, Albert Costa a prévalu sur Federer après un marathon tandis que Carlos Moya a renversé Robby Ginepri lors du bris d’égalité décisif pour atteindre les demi-finales où lui et Agassi ont remporté des victoires dominantes pour établir le choc des titres. C’était le troisième match entre l’Américain et l’Espagnol et le joueur le plus expérimenté a produit un triomphe 6-3, 6-3 en 71 minutes pour la sixième couronne du Miami Open.

Carlos a remporté le trophée à Cincinnati l’été dernier mais n’avait aucune chance dans celui-ci, ne prenant que 15 points en neuf matchs retour et perdant les trois chances de pause qu’il avait créées. D’un autre côté, André a utilisé le faible pourcentage de premier service de son adversaire, volant 45% des points de retour et remportant trois pauses sur six occasions de franchir la ligne d’arrivée en un rien de temps et de soulever le troisième trophée consécutif en Floride.

L’Américain a eu 25 vainqueurs et 13 fautes directes, surpassant Moya dans la plage la plus courte jusqu’à quatre coups grâce à 23 vainqueurs de service et performant un peu mieux dans les échanges plus prolongés ainsi que pour parcourir la ligne d’arrivée avec style.

Le favori à domicile a décroché un vainqueur du revers pour clôturer le match d’ouverture à l’amour, gaspillant des occasions de pause dans le deuxième et repoussant l’un des siens avec un vainqueur du coup droit au troisième match pour le ramener à la maison après quelques égalités.

En survolant le terrain, Agassi a pris une pause à 15 au quatrième match avec un gagnant au filet, servant bien et ouvrant le score 6-3 après trois vainqueurs au match neuf. Les serveurs n’ont perdu que six points dans les six premiers matches du deuxième set, Moya étant en contact avec le rival et espérant avoir quelques chances de revenir.

Au lieu de cela, Andre l’a brisé par amour avec un vainqueur en crosscourt de revers pour remonter 4-3, Carlos créant deux chances de pause dans le prochain match après un beau revers en bas de la ligne. Gardant son attention, Agassi a tiré quatre vainqueurs pour sortir de prison et faire une prise pour un 5-3, forçant Carlos à servir pour rester dans le match.

Ce neuvième match s’est avéré être le dernier, Agassi offrant une pause amoureuse après une erreur forcée pour célébrer le titre et la 21e victoire à Floridan lors des 22 matchs précédents.