Andre Agassi révèle le GOAT entre Roger Federer et Rafael Nadal

Le huitième champion du Grand Chelem, Andre Agassi, a annulé sa carrière en 2006 et, après les “Big Three” au tennis, l’Américain de 50 ans a verrouillé les cornes avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Agassi a joué contre l’Espagnol deux fois, une fois au Canada en 2005, puis à Wimbledon 2006. Et dans les deux cas, le légendaire joueur de tennis a perdu contre le jeune homme musclé de Majorque.

Le meilleur entre Roger Federer et Rafael Nadal

Lorsqu’il s’agit de choisir entre Nadal et Federer, Agassi donne à Rafa une longueur d’avance sur son rival Federer. Le champion de Slam à 19 reprises a combattu contre Federer, Novak Djokovic et Andy Murray et a amassé ses principaux titres alors qu’ils étaient à leur apogée.

«Je mettrais Nadal numéro un, Federer numéro deux. C’est tout simplement remarquable pour moi ce qu’il a fait, et il a tout fait pendant la perfection de Federer. Nadal a dû faire face à Federer, Djokovic, Murray à l’âge d’or du tennis. Il a fait ce qu’il a fait et il ne l’a pas encore fait », a déclaré Agassi à Bild.

L’Américain a joué contre Federer onze fois dans sa carrière et Agassi a réussi à battre le Suisse pour les trois premières fois. L’un d’eux est venu à l’US Open 2001, tandis que Federer jouait son tout premier match de pré-quart de finale à Flushing Meadows. À l’époque, c’était la défaite unilatérale de 6-1, 6-2, 6-4 pour les Suisses.

Mais après la défaite de Federer à Miami contre Agassi, le maestro suisse a remporté les huit prochains matchs contre la légende américaine.

“Federer, sans aucun doute”, a répondu Agassi à la question GOAT. «Personne ne s’est démarqué de ses adversaires sur le terrain autant que lui. Je ne pense pas que j’aurais eu une chance contre lui à mon meilleur. J’ai joué contre lui en finale de l’US Open 2005. J’ai gagné un set – plus n’était pas possible. »

La légende suisse Roger Federer a presque joué contre au moins cinq générations différentes de tennis et continue d’être la meilleure dans toutes les phases du sport. Il est le seul joueur actif à détenir un siècle de titres ATP.