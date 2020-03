Andrea Gaudenzi fait le point sur le calendrier ATP

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré que “l’intention actuelle est que ces événements (les courts sur gazon) se déroulent comme prévu”. dans une note envoyée aux anciens joueurs, selon le célèbre journaliste sportif Arash Madani, qui écrit pour Sportsnet.

En ce moment, nous attendons vers la fin du mois d’avril toute décision à prendre pour des événements au-delà de la suspension existante. “Pour l’instant, tous les tournois professionnels des tournois ATP, WTA & ITF ont été annulés jusqu’au 7 juin et le la tournée devrait reprendre le 8 juin à temps pour les événements sur le terrain en herbe.

Cependant, il y a de plus en plus de préoccupations concernant les événements sportifs qui se tiendront également en juin et juillet en raison de la pandémie de COVID-19, et même les Jeux olympiques subissent un examen de leurs plans. D’après la note de service, il semble que l’ATP prendra une décision concernant les tournois en juin d’ici la fin avril

Les événements se font jusqu’au 8 juin. Donc encore un mois avant une nouvelle mise à jour. https://t.co/I6xtJ3p0G8 – Arash Madani (@ArashMadani) 23 mars 2020