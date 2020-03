Andrea Gaudenzi s’exprime pour analyser la situation de l’ATP

Andrea Gaudenzi a pris la présidence de la ATP dans un moment très compliqué, avec l’une des situations exceptionnelles les plus importantes des dernières décennies dans le monde entier, frappant durement l’économie, et avec elle la célébration de tous les événements sportifs professionnels. L’Italien a récemment fait des déclarations sur tout ce qui se passe et a ouvert la porte à la tournée sur gazon, même si la décision devrait être prise lorsque le virus ne représente aucune menace.

“Malheureusement, les répercussions de la pandémie de COVID-19 se font sentir dans tous les domaines de la société”, a déclaré Gaudenzi dans son communiqué. “Comme pour nos joueurs, nos tournois et le circuit ATP. C’est plus grand que n’importe quel sport. La situation actuelle soulève de nombreuses questions avec lesquelles nous sympathisons beaucoup et nous travaillons dur pour évaluer toutes les options.”

“Nous devons éviter de prendre des décisions hâtives sans savoir d’abord quand la crise prendra fin”

Prenez des décisions uniquement lorsque la situation le permet. «Notre capacité à répondre à toute mesure de soutien sera mieux guidée une fois que nous connaîtrons la durée de la crise et le moment où le circuit reprendra, ce qui est encore inconnu pour le moment. Il s’agit d’une situation en évolution qui nécessitera un temps considérable à gérer dans les semaines et les mois à venir, et nous devons éviter de prendre des décisions hâtives sans savoir d’abord quand la crise prendra fin. Comprendre toute la durée et l’ampleur de cette crise sera essentiel pour aborder toute action liée à son impact. “

Peut-on jouer le tour de l’herbe? «Nous continuons d’évaluer toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier en fonction de différentes dates de retour pour le circuit. Il va sans dire qu’une pleine coopération avec les autres organes directeurs est essentielle. Nous sommes en discussion étroite avec tous les événements sur gazon et ils restent sur le calendrier comme prévu à ce moment. La réalité est que cette situation évolue rapidement et il n’y a pas d’autre option que de prendre cela jour après jour et semaine après semaine. “

Italien, Gaudenzi souffre également un peu plus personnellement. “Sur le plan personnel, les histoires que j’ai entendues de connaissances en Italie sont déchirantes. La nécessité de prendre cela au sérieux, de rester à la maison et de pratiquer une distanciation sociale responsable est primordiale et nous exhortons tout le monde à diffuser ce message important dans les prochains jours et semaines. “

.