Andrea Petkovic, a réussi à opérer son genou

Joueur de tennis allemand Andrea Petkovic Depuis octobre dernier sans jouer de match officiel, il a été opéré avec succès sur son genou droit. L’ancien numéro neuf mondial s’est retiré de sa dernière rencontre contre Antonia Lottner à la WTA International à Luxembourg en raison d’une gêne au genou. L’Allemand a décidé d’effectuer un traitement un peu plus conservateur, mais voyant que la blessure n’a pas progressé au fil des semaines, a décidé de passer par la salle d’opération. On estime qu’il aura entre six et huit semaines de congé, suffisamment de temps pour se préparer à la tournée de terre battue.

