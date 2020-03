Andrea Petkovic et Sam Groth trouvent de nouvelles façons de faire face à l’ennui

Les tournois de tennis étant fermés jusqu’à la fin avril au moins, les joueurs de tennis trouvent de nouvelles façons de gérer le temps mort. Outre l’entraînement, les joueurs recherchent d’autres moyens de rester engagés de manière productive.

L’ancien joueur Top 10 Andrea Petkovic, d’Allemagne, suit un club de lecture en ligne et dit: “Dirigez-vous vers @racquetbookclub -> nous avons créé un club de lecture en ligne et nous allons tous les montrer en s’amusant!” Le premier livre qu’ils lisent est “Théorie des cordes” de David Foster Wallace. Pendant ce temps, le joueur australien à la retraite et commentateur de tennis Sam Groth dit qu’il organisera un tournoi de tennis de table chez lui.

“En raison du manque de sport en direct, je vais acheter une table de ping-pong, déplacer mon canapé et l’installer dans mon salon. Les inscriptions pour le tournoi sont maintenant ouvertes, tout comme les demandes de renseignements concernant les droits de diffusion. Réflexion Samedi 28.

PSA: Ce n’est pas un rassemblement public.

