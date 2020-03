Andreas Mies: Avoir un casier entre Roger Federer et Djokovic m’a fait me pincer

Le champion de double de Roland-Garros, Andreas Mies, explique que le fait de quitter le circuit Futures où survivre est un combat pour jouer au Grand Chelem et avoir un casier entre ceux de Roger Federer et Novak Djokovic lui a fait apprécier chaque instant de la tournée.

Dans une chronique pour Tennis Magazin, Mies dit: “Quand j’ai joué à Melbourne en 2019, mon casier était dans le vestiaire juste entre les armoires de Roger Federer et Novak Djokovic. J’ai dû me pincer. Mes joueurs et idoles préférés, avec que j’ai grandi devant la télé, me suis soudainement mis à côté de moi, est allé prendre une douche, a changé de vêtements.

Nous avons eu des conversations divertissantes. Soit dit en passant, les deux sont extrêmement détendus, gentils et polis. Je suis très humble et j’apprécie chaque instant de la tournée. Lorsque je me suis allongée dans mon lit à l’hôtel des joueurs de Melbourne cette année, j’ai souvent dû penser aux derniers mois et années.

Du 20e étage de cet hôtel de luxe, j’ai profité de la meilleure vue sur l’une des plus belles villes du monde et les grandes et les moins bonnes choses des tournois Future et Challenger me sont venues à l’esprit. C’est un monde complètement différent.

Par exemple, vous vous tenez au milieu de la nuit à l’aéroport en Turquie ou en Tunisie dans le vrai sens du mot tel que commandé et non ramassé. Tout a été organisé par email. Mais il n’y a pas de chauffeur et il faut prendre un taxi pour se rendre dans une auberge inconfortable.

Jouer l’avenir est une lutte pour la survie. Le problème: les coûts sont relativement élevés, les revenus sont très faibles. Soit dit en passant, cela change lors de la grande tournée. C’est l’inverse. Mis à part les vols, vous n’avez pas à payer beaucoup.

Vous vivez comme le paradis. Tout vous est pris. Le tennis à terme est tout sauf un régal. Les lignes se lèvent, les filets sont cassés, mais il y a de grands moments que je ne veux pas manquer. “Mies, 29 ans, est actuellement classée non.

14 dans le classement du monde ATP en double et a remporté 3 titres ATP Tour dans sa carrière jusqu’à présent, y compris l’Open de Frencn l’an dernier avec son compatriote allemand Kevin Krawietz.