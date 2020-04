Andreas Seppi explique pourquoi il doit ajuster ses entraînements pendant la suspension

Andreas Seppi, 36 ans, dit qu’il devra faire quelques ajustements à ses entraînements pendant la suspension du Tour car il souligne qu’il ne peut plus s’entraîner aussi dur qu’il le fait pendant l’intersaison. La saison a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus, mais il y a de fortes chances que la saison ne reprenne pas à l’expiration de la suspension actuelle.

L’Italie a été l’une des nations les plus touchées par la pandémie de coronavirus, mais le vétéran du tennis italien Andreas Seppi a passé du temps dans le Colorado pendant la suspension du Tour. “Le pelletage de la neige, ça arrive presque chaque semaine maintenant, et ça me maintient en forme à coup sûr.

C’est un bon exercice de force “, a déclaré Seppi au circuit ATP.” Je peux m’entraîner à la maison, je vais parfois courir. Vous ne pouvez pas non plus vous entraîner comme un fou comme hors saison parce que vous ne savez pas combien de temps cela va durer.

Vous ne pouvez pas pratiquer pleinement pendant des mois, surtout à mon âge. Si j’avais 20 ans, ce serait différent. “Peut-être Jannik Sinner, il a 18 ans, s’il travaille dur pendant trois mois, je pense que ça va. Mais pour moi, j’aime faire un peu plus attention à mon corps.

Bien sûr, j’essaie de rester en forme et je fais des exercices, mais je ne le fais pas comme hors saison, je le fais pour maintenir un certain niveau d’activité. C’est la chose la plus importante ». Lors de son dernier tournoi joué avant la suspension du Tour, l’ancien n ° 18 mondial Seppi a terminé deuxième du Britannique Kyle Edmund en finale de l’Open de New York.