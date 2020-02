Andreas Seppi se souvient encore d’avoir joué en finale

Presque cinq ans sans disputer une finale était trop long pour un classique comme Andreas Seppi. L’Italien de 35 ans, sur le point de quitter le top100 cette semaine, est fier cette semaine de la New York ATP 250 et c’est ce qui l’a amené au dernier tour, en plus d’un excellent tennis. Là, il fera face Kyle Edmund, qui doit endurer le label préféré dans un duel où la vétéranerie et l’illusion peuvent être plus puissantes que toute autre vertu.

Résultats en demi-finale

À Seppi d [Q] J Jung: 63 62

[8] K Edmund d [6] M Kecmanovic: 61 64

